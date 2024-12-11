海關破航空販毒案及3毒品倉　檢1500萬元毒品拘3人

海關破航空販毒案及3毒品倉 檢1,500萬元毒品拘3人

針對聖誕及元旦假期對毒品需求情況，海關昨日(10日)採取反毒品行動，檢獲總值約1,500萬元毒品，包括15公斤的氯胺酮及32.5公斤大麻花、2公斤含四氫大麻酚軟糖、234支含四氫大麻酚電子煙，市值1,500 萬元，並拘捕3名涉案人。

元朗村屋毒品倉、荃灣工廈毒品分裝工場 海關昨日上午在荃灣一帶截獲一名本地男子，在他手持的紙袋及背包內，發現4包偽裝為寵物食品的350克大麻花及30支含四氫大麻酚的電子煙，人員隨即拘捕他及押解到附近一個工廈單位，再檢獲6.6公斤大麻花、2公斤含四氫大麻酚軟糖、204支含四氫大麻酚的電子煙、一批毒品包裝工具及2個保溫箱，相信毒販用以將一些大麻花放在保溫箱內，從而保鮮及防止毒品氣味四散，避免引起其他租戶懷疑。 經調查後，在該男子租用的元朗村屋，再檢獲一批20.5公斤大麻花。被捕男子30歲，報稱文員，相信利用村屋單位作毒品儲存倉庫，繼而用工廈單位進行包裝及分銷用途，現已被控3項「販運危險藥物」罪，將於明日在西九龍法院提堂。

油塘迷你倉檢 5 公斤大麻花 此外，海關昨日亦在油塘迷你倉內檢獲5公斤以寵物食品包裝為偽裝的大麻花。海關隨即跟進調查，並於牛池灣拘捕一名報稱為地盤工人的37歲男子，現獲保釋候查，案件仍在調查中，不排除有其他人被捕。上述兩宗案件估計是用以供應新間區及東九龍的毒品拆家及娛樂場所用家。 機場檢 15 公斤氯胺酮 市值 720 萬元 另外，人員亦在機場一名由德國法蘭克福來港的本地男子的行李內，檢獲重約15公斤氯胺酮，市值約720萬元。人員檢查該男子寄艙行李時發現X光影像有可疑影像，其後在內發現白色粉末包裹在衣物中，經儀器分析後發現是氯胺酮，即場以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。 被捕男子31歲，報稱無業，為5萬元現金報酬協助將毒品行李箱混入香港，相信該批毒品是為了供應本地市場，海關將根據毒品流向調查背後集團，不排除有更多人被捕。