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2024-06-12 17:26:44

海關破赴澳門內河船 檢獲值1000萬元走私瀕危魚翅及名錶

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（政府新聞處圖片）

海關上周四（6破獲一宗海路走私案件。 海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒講述行動詳情時表示，當接獲有組織罪案調查科通知，指一艘內河船涉嫌走私活動，海關船隊隨即部署區域巡邏船，監控追蹤有關內河船。

日晚上約10時，目標內河船駛近香港西北面水界，準備離開香港水域時，區域巡邏船立即展開追截，截停有關內河船，並登船調查。船上有5名內地船員，並擺滿散裝貨物，懷疑走私分子將未列艙單貨品混入已報關的貨物內，企圖掩人耳目，其後將內河船押往屯門海關基地，交由有組織罪案調查科跟進。

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魚翅屬瀕危品種

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，該艘內河船報稱運載化妝品、護膚品及美髮用品，惟海關最終檢獲大量名貴食材包括魚翅、花膠、燕窩等，亦有名貴腕錶、手袋及衣物服飾，市值約1,000萬元。涉及的魚翅，經漁護署初步核實，證實屬《保護瀕危動植物物種條例》的瀕危品種，由於未有人向海關山示相關的出口許證，相信該批貨物走私返內地，如成功運往內地，可逃稅210萬元。

最高可被判囚10年

根據條例，任何人除非根據並按照由漁農自然護理署事先發出的許可證，否則不得進口、從公海引進、出口、再出口或管有任何瀕危物種，一般而言，附錄I物種也就是極度瀕危而面臨絕種威脅的物種的國際貿易基本上已全面禁止。任何人士倘違反該條例的要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款港幣1,000萬元及監禁10年。

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