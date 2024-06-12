海關破赴澳門內河船 檢獲值1000萬元走私瀕危魚翅及名錶

當日晚上約10時，目標內河船駛近香港西北面水界，準備離開香港水域時，區域巡邏船立即展開追截，截停有關內河船，並登船調查。船上有5名內地船員，並擺滿散裝貨物，懷疑走私分子將未列艙單貨品混入已報關的貨物內，企圖掩人耳目，其後將內河船押往屯門海關基地，交由有組織罪案調查科跟進。

魚翅屬瀕危品種

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，該艘內河船報稱運載化妝品、護膚品及美髮用品，惟海關最終檢獲大量名貴食材包括魚翅、花膠、燕窩等，亦有名貴腕錶、手袋及衣物服飾，市值約1,000萬元。而涉及的魚翅，經漁護署初步核實，證實屬《保護瀕危動植物物種條例》的瀕危品種，由於未有人向海關山示相關的出口許證，相信該批貨物走私返內地，如成功運往內地，可逃稅210萬元。

最高可被判囚10年

根據條例，任何人除非根據並按照由漁農自然護理署事先發出的許可證，否則不得進口、從公海引進、出口、再出口或管有任何瀕危物種，一般而言，附錄I物種（也就是極度瀕危而面臨絕種威脅的物種）的國際貿易基本上已全面禁止。任何人士倘違反該條例的要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款港幣1,000萬元及監禁10年。