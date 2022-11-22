海關破1.8億元私煙案拘3人　檢約6400萬支未完稅煙 (更新)

海關11月15日在青衣和葵涌進行反私煙行動，破獲一宗大型走私香煙案件，檢獲共約6,400萬支懷疑私煙，估計市值約1.8億元，應課稅值約1.2億元。

海關人員當日早上在青衣青衣路和葵涌貨櫃碼頭南路，附近兩個貨櫃場內截查3輛貨櫃車，經搜查後，在3個40呎貨櫃內檢獲共約3,100萬支懷疑私煙。跟進調查後，海關人員同日於兩個貨櫃場的另外3個40呎貨櫃內，再檢獲約3,300萬支懷疑私煙。行動中，海關拘捕3名年齡介乎50歲至63歲的懷疑涉案男司機，並扣查6個懷疑涉案的貨櫃。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。