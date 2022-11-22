海關破1.8億元私煙案拘3人　檢約6400萬支未完稅煙 (更新)

海關11月15日在青衣和葵涌進行反私煙行動，破獲一宗大型走私香煙案件，檢獲共約6,400萬支懷疑私煙，估計市值約1.8億元，應課稅值約1.2億元。
海關人員當日早上在青衣青衣路和葵涌貨櫃碼頭南路，附近兩個貨櫃場內截查3輛貨櫃車，經搜查後，在3個40呎貨櫃內檢獲共約3,100萬支懷疑私煙。跟進調查後，海關人員同日於兩個貨櫃場的另外3個40呎貨櫃內，再檢獲約3,300萬支懷疑私煙。行動中，海關拘捕3名年齡介乎50歲至63歲的懷疑涉案男司機，並扣查6個懷疑涉案的貨櫃。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。
今年私煙檢獲量較去年全年超出五成
連同今次行動中檢獲的懷疑私煙，截至昨日(21日)，海關今年檢獲共約6.4億支懷疑私煙，較去年全年檢獲量的約4.27億支私煙超出五成。海關相信臨近聖誕節和新年假期，私煙集團為確保貨源穩定，趁機大量走私私煙，以供應本地或海外的私煙市場。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。
走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]toms.gov.hk舉報懷疑私煙活動。