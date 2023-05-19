海關破3宗海路走私案　檢值2億元魚翅及壯陽藥等拘6男女

海關過去兩個月搗破3宗利用遠洋船及內河船的走私案件。海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，行動是在4月展開，3宗案件涉及走私魚翅、受管制藥物及舊電子零件，市值約2億元，拘捕3男3女，年齡介乎33歲至53歲。

海關特別調查第一組指揮官呂少輝指，今年4月中海關鎖定4個由香港運往澳門懷疑裝有走私品物的貨櫃，隨即通報澳門海關，其後貨櫃被貨主退回香港，至5月初香港海關查驗時發現當中2個貨櫃載有重5噸的魚翅，經漁護署初步確定，相關魚翅屬瀕危動物物種，市值約2,100萬元，同時搜出一批非法出口壯陽藥、醫治癌症和柏金遜症的藥物，市值約100萬元。海關調查後拘捕一名34歲男子，負責安排貨物運到澳門。海關相信澳門並非該批貨物的最終目的地，而是涉案人士以迂迴方法將貨物運回內地。