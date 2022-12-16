海關突擊搜查4派對房間2餐廳　檢獲18套侵權歌曲卡拉OK播放機拘9人

海關昨日(15日)在全港多個地區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間和餐廳經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動，共檢獲18套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、1套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，以及一批電視及影音器材，估計市值共約77萬元。
被捕9人包括3名派對房間負責人
海關表示，早前根據情報分析，並在版權持有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間和餐廳。海關人員遂於昨日採取執法行動，在觀塘、尖沙咀、葵涌和荃灣突擊搜查4間派對房間及兩間餐廳，並檢獲該批懷疑侵權物品及相關器材。行動中海關拘捕5男4女，年齡介乎25歲至67歲，當中3人為派對房間負責人，另外6人為員工，他們涉嫌觸犯《版權條例》。案件仍在調查中，9名被捕人士現正保釋候查。
海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜。根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶[email protected]舉報懷疑侵權活動。