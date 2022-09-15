海關籲停用一款外置充電器 有引致燒傷潛在危險

​香港海關今日(15日)提醒市民留意一款外置充電器有引致燒傷的潛在危險，為安全起見，市民應停止使用。

物件放充電器和被充電裝置之間會出現過熱

海關早前接獲舉報，指市面有懷疑不安全外置充電器出售。海關人員隨即進行調查，在觀塘一間零售商試購一款外置充電器作安全測試，結果發現該款產品在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準。海關人員其後採取行動，搜查涉案的零售商、一間批發商和一間代理商，共檢獲399個同款懷疑不安全的外置充電器，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款外置充電器。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款外置充電器出售。案件仍在調查中。

海關建議市民，於選購及使用外置充電器時，應注意以下安全事項：

選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的外置充電器，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線

將外置充電器放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品

避免長時間充電。當外置充電器完全充電後，應拔走插頭

避免為外置充電器充電時，同時利用外置充電器為手提電話或其他裝置充電，以免充電器超出負荷，引致燃燒

進行無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電裝置之間

海關一直致力保障消費者的權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保消費品達到合理的安全程度。根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報。