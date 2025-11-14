海關粉嶺搗3私煙倉檢逾億元私煙，29歲逾期留港男子被捕。

海關人員昨日(13日)於粉嶺的3個鐵皮場貨倉內及一架輕型貨車內檢獲約141萬支私煙，17萬支另類吸煙產品及1.75萬公斤製成煙草，估計總市值約1.23億港元，應課稅值約7,400萬港元，並拘捕一名男子。

偏僻鐵皮場作倉庫

海關人員經過深入調查，鎖定一個私煙集團利用3個位於粉嶺偏僻位置的鐵皮場作私煙儲存倉庫及包裝中心。於當日下午約3時，海關人員留意到一個形跡可疑的中國籍男子離開上述其中一個鐵皮場，於是上前作出截查。

經搜查後，海關人員於一架泊於上址鐵皮場外的輕型貨車檢獲約15萬支私煙及在鐵皮場的貨倉內檢獲約100萬支私煙及10萬支另類吸煙產品。海關人員隨即再於該貨倉旁邊的另一鐵皮場貨倉檢獲約1.75萬公斤製成煙草。其後再押解被捕人到幾公里外另外一個鐵皮場貨倉內檢獲約21萬支私煙及6.6萬支另類吸煙產品。