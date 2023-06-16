海關聯漁護署檢2200萬元走私瀕危物種　包括長尾鯊魚翅及緬甸星龜

隨著經濟復常，海關留意到今年年初，走私瀕危物種案件有上升趨勢，聯同漁農自然護理署於今年5月，進行為期一個月，代號為「牧羊者」聯合執法行動，在各出入境管制站機場、港口、陸路，以及鐵路管制站，加強打擊瀕危物種活動。行動中一共緝破24宗案件，拘捕14人，共檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花等，估計市值約2,200萬元。

走私瀕危物種包括長尾鯊魚翅及緬甸星龜

香港海關機場科空運貨物課監督張家聰表示，行動中破獲13宗案件均由旅客攜帶，估總數案件的54%，涉及約10公斤瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花等。而透過貨運則共有11宗，估總數案件的46%，涉及5290公斤懷疑瀕危物種，包括海翅、花旗參及乾海馬等。其中在5月4日，海關在兩個由澳門抵港的40尺貨櫃中，檢獲逾懷疑瀕危物種海翅，估計市值約2100萬元。

另外，在5月25日案件中，海關在一個由馬來西亞抵港的速遞貨物中，發現4隻星龜，市值約3.6萬元。張家聰指，不法份子會在速遞貨物中將瀕危物種放在雜物內，企圖作掩飾，以避過海關人員檢查。漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉苑容則表示，4隻星龜分別是2隻緬甸星龜及2隻印度星龜，兩個物種皆被到入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中附錄一，嚴禁國際貿易。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。另外，根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行，違例者最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。