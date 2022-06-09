海關與機場保安繁殖8搜查犬 關員憶述母犬險難產

海關自2016起，先後與其他領犬執法單位合作繁育搜查犬。今年海關與機場保安公司首次合作，成功在2月5日繁殖8隻拉布拉多搜索犬，配合幼犬名字的首個字母組成「DEFEND HK」，寓意牠們將成為專業搜查犬的新力軍，肩負「守護香港」的使命。當中6隻將成為海關搜查犬，另外2隻則會加入機場保安搜索犬隊伍，預計最快明年初可執勤。

8隻幼犬於今年農曆大年初五誕生，當中5隻為男性、3隻為女性，名字分別為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、Dolby、Hunter和Kilo，每個名字的第一個英文字母可拼湊成「DEFEND HK」。海關指，今次挑選拉布拉多尋回犬作為繁育計劃，因為其特性是嗅覺十分靈敏，性格溫馴並且服從性高。其中父犬Hugo為機場保安有限公司的爆炸品搜索犬，母犬Rosie為海關的毒品搜查犬。

關員人手助產 母犬免難產

海關搜查犬課高級關員李淑玲笑指自己身兼媒人、助產士，整個繁育過程既興奮又緊張。她憶述Rosie生二妹Elly時因其身形太大，出現生產困難，須人手拉出Elly；及後發現Elly呼吸微弱，隨即用毛巾大力摩擦牠的身體，刺激牠呼吸。幸好最後8隻幼犬都平安健康成長，讓她感到非常感動。海關指，搜查犬的繁育過程，包括照顧母犬，幼犬接生、餵飼和初期訓練等，均由海關人員全程負責，過程中機場保安有限公司亦有調派人手提供支援和汲取經驗。

海關指，幼犬年滿1歲後會接受為期10至12個星期的正規訓練，通過考核後便會正式執勤。其中6隻將成為海關搜查犬，負責嗅查毒品、爆炸品、大量鈔票和槍械的工作；另外2隻則會加入機場保安搜索犬隊伍，協助搜查爆炸品和槍枝彈藥。