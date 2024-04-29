海關與職業訓練局合作 加強人員培訓交流

海關關長何珮珊（後排右）和職業訓練局（職訓局）執行幹事唐智強（後排左）四月二十六日見證海關副關長（管理及策略發展）陳子達（前排右）與職訓局副執行幹事沈朝暉（前排左）簽訂合作備忘錄，以加強海關人員專業領域上的培訓，並向職訓局學生推廣海關工作及「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）。

香港海關與職業訓練局（職訓局）本月26日簽訂合作備忘錄開展合作，加強海關人員專業領域上的培訓，並向有志投身紀律部隊的職訓局學生推廣海關工作及「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」），讓學生擴闊視野，服務社會。

在海關關長何珮珊和職訓局執行幹事唐智強見證下，海關副關長（管理及策略發展）陳子達與職訓局副執行幹事沈朝暉簽訂合作備忘錄。透過這次合作，香港海關將協助職訓局把海關的職能、責任及工作範疇等基礎知識納入其全日制「紀律服務管理高級文憑」課程，並會派員向學生講解招聘資訊以鼓勵他們畢業後投考海關；同時亦為學生提供參與「Customs YES」青年活動的機會，讓他們發揮潛能、培養正面價值觀及加強對社會歸屬感。在合作框架下，職訓局將會在多個專業領域上提供協助，加強海關在相關領域上的培訓工作，以提升執法效能。

何珮珊感謝職訓局積極支持香港海關的培訓和招聘推廣工作，助海關吸納具潛質、有承擔的年輕新一代，並強調是次合作將為雙方在人才建立和培訓事業合作上提供一個更廣闊的平台。

唐智強表示合作備忘錄是一個重要的里程碑，標誌着職訓局與香港海關在職業專才教育的領域上建立更緊密合作，並感謝香港海關對職訓局及職專教育的支持。他深信這次合作能讓學生更深入了解海關工作，有助他們規劃事業發展。