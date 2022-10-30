海關食環檢2700公斤懷疑走私大閘蟹

入秋又是食大閘蟹季節。海關與食環署上周五在文錦渡管制站聯合行動，檢獲約2700公斤懷疑走私大閘蟹及約4公斤懷疑走私小龍蝦，估計市值共約130萬元。案件仍在調查中，一名54歲的男貨車司機正協助調查。

無附當局簽發衛生證明書

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及小龍蝦。檢獲大閘蟹估計市值約130萬元；相關小龍蝦估計市值約1千元。另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衛生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。

