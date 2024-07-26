海關首破派對房間以串流技術播侵權卡拉OK歌曲 18人被捕

香港海關留意到侵權卡拉OK歌曲有上升趨勢，本月起在全港各區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間及食肆經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違法活動，海關拘18人。

海關版權及商標調查科監督石家諺講述案情時表示，海關留意到有派對房間及食肆經營者提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用，經情報分析及深入調查，於本月2日至25日，行動動員100名關員，在全港多區包括銅鑼灣、觀塘、荃灣，另有葵涌、九龍灣及新蒲岡等突襲搜查31間派對房間及1間食肆，經營者涉嫌在業務過程中管有並提供侵犯版權的卡拉OK歌曲，檢獲39套載有懷疑侵權卡拉OK歌曲及及歌曲播放器、4套載有疑侵權的電子遊戲的電子遊戲機，以及一批影音器材設備及網絡器材，市值110萬元。卡拉OK播放機內預載了180萬首侵權卡拉OK歌曲。

18名男女被捕

行動中拘捕11男7女，涉違反《版權條例》及《商品說明條例》。其中7人為場地負責人、6人為涉案公司董事、5人為店舖東主，其中1男1女因違反《版權條例》而被落案起訴，其餘獲准保釋候查，行動仍舊持續，不排除稍後有更多人被捕。

首破涉以串流技術侵權

行動中發現新的侵權手法，首次偵破派對房間涉以串流技術，提供侵權卡拉OＫ歌曲予顧客使用，並發現派對房間經營者在業務過程中向顧客作虛假商品說明。