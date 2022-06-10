海關首與機場保安公司繁殖搜查犬 領犬員：心情猶如「準爸爸」

海關又有新成員！海關去年7月與機場保安公司簽署合作框架，成功於今年2月繁殖出8隻拉布拉多搜索犬，配合幼犬名字的首個字母組成「DEFEND HK」，寓意牠們將成為專業搜查犬的生力軍，肩負「守護香港」的使命。當中6隻將擔任海關搜查犬，另外2隻則會加入機場保安搜索犬隊伍，經過訓練後，預計最快明年初可執勤。攝影：林俊源

海關自2016起，先後與懲教署、警方和消防處合作繁育搜查犬，今次則與機場保安有限公司合作。幼犬們的父親是機場保安爆炸品搜索犬Hugo，而母犬則是海關毒品犬Rosie，去年12月成功交配，因Rosie首任母親，故由懷孕、陣痛至生產，海關搜查犬課關員黃君新一直陪伴在旁安撫其情緒，黃坦言心情猶如「準爸爸」般緊張興奮。

另一領犬員，海關搜查犬課高級關員李淑玲亦深有感受，她憶述Rosie生二妹Elly時因BB體形太大，出現生產困難，她須化身助產士，以人手慢慢拉出Elly；惟Elly出世後呼吸微弱，更須即時用毛巾大力摩擦身體，刺激牠呼吸，「當時好緊張，但都要保持冷靜，直到牠呼吸正常，我才鬆一口氣。」幸好最後8隻幼犬都平安出世，健康成長，讓她非常感動。