海關首8月捉逾1300宗非法進口食物 生肉汆水帶入境屬違法 專家：存食安風險

隨著疫後通關，港人北上消費成大趨勢，惟不熟法例而攜帶受規管食物入境的數字亦大幅上升。海關表示，今年首8個月旅客攜帶非法進口食物的案件錄得逾1,300宗，其中又以生肉佔最多，逾800宗。海關指，有市民誤以為汆水的生肉允許入境。有專家指，生肉經汆水仍存細菌，細菌會產生毒素，即使再煮食仍有風險。
根據海關數字顯示，去年旅客攜帶的非法進口食物案件共有1,019宗，其中進口未經煮熟的肉類有467宗，佔46%；家禽及蛋類分別有434宗及118宗，佔43%及11%。隨著市民頻繁北上消費，並攜帶食物入境，非法進口食物的案件亦錄得顯著升幅。截至今年8月，已經錄得1,324宗，與去年同期相比增加一倍。其中未經煮熟的肉類大幅增至817宗，佔62%，與去年全年相比增幅已接近一倍；進口雞蛋有374宗，佔28%；至於涉違規進口家禽個案則有下跌趨勢，錄得133宗，佔10%。
根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規定》，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書，或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。最高罰款港幣50,000元及監禁6個月。
旅客誤以為真空或錫紙包裝可「過骨」
海關陸路邊境口岸科副總指揮官(二)李麗儀表示，一般旅客以隨身行李攜帶食物入境，有人以行李箱盛載生肉，而生肉僅以膠袋盛載；有人以手拉車盛載雞隻；亦有以背囊盛載雞蛋。她指，其運輸方法及儲存條件均不理想，天氣酷熱容易滋生細菌，造成食安風險。
李麗儀續指，涉案人士一般並沒有以特別的方法藏起食物，估計是不清楚法例要求或被誤導，才將之攜帶入境。她指，今年的案件中，近半涉案人士報稱退休人士或家庭主婦。她又表示，有旅客誤以為以特別的方法，如真空或錫紙包裝，或者汆水，便可以攜帶入境。
食安中心風險管理科食物進/出口組衛生總督察鄧耀恒表示，食安中心會與海關交換情報，不時在各個管制站聯合執法，並安排檢疫偵緝犬在各個陸路邊境管制站協助執勤。
食安專家：汆水肉再煮熟或仍留毒素
香港高等教育科技學院食品及健康科學學系系主任陳舜宏向本報指，由於難以估計經汆水的生肉的熟透程度，若然該肉本身有細菌而未能完全消滅，細菌就會一路滋生；由於細菌有不同種類，有些細菌會產生毒素，即使市民把汆水的肉帶回家再煮熟，也不保證毒素能在高溫環境下被完全消除。
另外，不少市民會攜帶熟肉入境，他指，若食物控溫不好，或包裝不理想，細菌會以幾何級數上升。他建議，若市民購買食物，最理想是保持熱的溫度；回港後應盡快食用。
香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，之前亦與相關部門開會，關注市民攜帶生肉入境的情況。他續指，接下來是大閘蟹季節，相信不少港人會從內地購買大閘蟹。對於港人北上買肉對業界的影響，他表示，由於香港的豬肉價格不算太貴，相信不會有太多市民購生肉入境；反而像山姆超市這類商店的興起，衝擊整個副食品行業。
有市民不清楚汆水肉不可入境
香港與內地交通日趨便利，不少港人選擇在口岸附近的街市買餸，生熟肉均成搶手貨。偶爾北上消費的羅女士表示，未曾試過攜帶肉類回港，自己亦不太熟悉法例，不清楚經汆水的肉可否帶回港。她指，曾聽聞有肉店會幫顧客「淥熟啲肉」。另一市民何女士表示，通常都是兩至三個月才與家人北上消費，沒有購買肉類，但曾聽聞有肉店會幫助顧客把生肉汆水，甚至以真空袋包裝。而她自己就知道汆水的生肉是不可入境。