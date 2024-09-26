海關首8月捉逾1300宗非法進口食物 生肉汆水帶入境屬違法 專家：存食安風險

隨著疫後通關，港人北上消費成大趨勢，惟不熟法例而攜帶受規管食物入境的數字亦大幅上升。海關表示，今年首8個月旅客攜帶非法進口食物的案件錄得逾1,300宗，其中又以生肉佔最多，逾800宗。海關指，有市民誤以為汆水的生肉允許入境。有專家指，生肉經汆水仍存細菌，細菌會產生毒素，即使再煮食仍有風險。 根據海關數字顯示，去年旅客攜帶的非法進口食物案件共有1,019宗，其中進口未經煮熟的肉類有467宗，佔46%；家禽及蛋類分別有434宗及118宗，佔43%及11%。隨著市民頻繁北上消費，並攜帶食物入境，非法進口食物的案件亦錄得顯著升幅。截至今年8月，已經錄得1,324宗，與去年同期相比增加一倍。其中未經煮熟的肉類大幅增至817宗，佔62%，與去年全年相比增幅已接近一倍；進口雞蛋有374宗，佔28%；至於涉違規進口家禽個案則有下跌趨勢，錄得133宗，佔10%。 根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規定》，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書，或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。最高罰款港幣50,000元及監禁6個月。



旅客誤以為真空或錫紙包裝可「過骨」 海關陸路邊境口岸科副總指揮官(二)李麗儀表示，一般旅客以隨身行李攜帶食物入境，有人以行李箱盛載生肉，而生肉僅以膠袋盛載；有人以手拉車盛載雞隻；亦有以背囊盛載雞蛋。她指，其運輸方法及儲存條件均不理想，天氣酷熱容易滋生細菌，造成食安風險。 李麗儀續指，涉案人士一般並沒有以特別的方法藏起食物，估計是不清楚法例要求或被誤導，才將之攜帶入境。她指，今年的案件中，近半涉案人士報稱退休人士或家庭主婦。她又表示，有旅客誤以為以特別的方法，如真空或錫紙包裝，或者汆水，便可以攜帶入境。 食安中心風險管理科食物進/出口組衛生總督察鄧耀恒表示，食安中心會與海關交換情報，不時在各個管制站聯合執法，並安排檢疫偵緝犬在各個陸路邊境管制站協助執勤。

