海關高級關員駕車深圳灣大橋墮海不治　事發時正上班途中

一輛私家車昨晚在深圳灣大橋墮海，消防經過兩個多小時搜救，午夜救出被困的男司機，他送院後證實不治。警方證實死者為一名海關人員，事發時他正前往深圳灣口岸準備當值。

事發於昨晚約9時15分，涉事私家車深圳灣大橋往內地方向行駛時，期間突然失控撞向路邊欄杆後直衝落海中，有途經駕駛人士目睹意外報警求助。現場路面有車胎痕，車胎和車頭燈等零件散落一地，有道路指示牌被撞毀，大橋近海欄杆亦發現有被撞痕跡。消防人員在接報後10分鐘到場，至晚上11時許，救援人員在橋下海中發現涉事私家車，當時車內一名男子被困，消防指，私家車墜海後車身變形，水深雖只有2米，但昏暗環境加上水底能見度極低，加重搜索難度。消防其後增派2艘快艇及1艘海上救援電單車協助拯救，最終於事發後約3小時將被困男事主救出，由橡皮快艇送往流浮山碼頭上岸，男事主當時陷入昏迷，無呼吸脈搏，由救護車急送天水圍醫院搶救，至凌晨約1時30分證實死亡。