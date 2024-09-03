海關高級關員駕車深圳灣大橋墮海不治　車輛由躉船吊起(更新)

吊臂躉船在大橋附近的位置，用鋼纜把私家車由海中吊起，放上躉船運走。

一輛私家車昨晚在深圳灣大橋墮海，消防經過兩個多小時搜救，午夜救出被困的男司機，他送院後證實不治。警方證實死者為一名海關人員，事發時他正前往深圳灣口岸準備當值。當局今日中午12時許派出躉船用繩索固定水中私家車，之後將車吊起，運往進一步檢驗。私家車車頭及車身多處損毀凹陷，亦有車軚飛脫。

事發於昨晚約9時15分，涉事私家車深圳灣大橋往內地方向行駛時，期間突然失控撞向路邊欄杆後直衝落海中，有途經駕駛人士目睹意外報警求助。現場路面有車胎痕，車胎和車頭燈等零件散落一地，有道路指示牌被撞毀，大橋近海欄杆亦發現有被撞痕跡。消防人員在接報後10分鐘到場，至晚上11時許，救援人員在橋下海中發現涉事私家車，當時車內一名男子被困，消防指，私家車墜海後車身變形，水深雖只有2米，但昏暗環境加上水底能見度極低，加重搜索難度。消防其後增派2艘快艇及1艘海上救援電單車協助拯救，最終於事發後約3小時將被困男事主救出，由橡皮快艇送往流浮山碼頭上岸，男事主當時陷入昏迷，無呼吸脈搏，由救護車急送天水圍醫院搶救，至凌晨約1時30分證實死亡。

何珮珊：離世關員駐守深圳灣口岸 事發時正上班途中

警方表示，先收到一名駕車往香港方向的司機報案，指見到對面線一輛私家車失控撞欄後，失去蹤影，懷疑墮海。當局接報後，動員多個部門過百人協助搜救，並出動潛水隊、公路及鐵路拯救專隊、水警橡皮艇和飛行服務隊直升機等。警方指，事發時路面乾爽，沒有工程進行，目前列作「致命交通意外」處理，正從司機精神狀態、車速和車輛機件性能等方向調查，稍後會吊起水中車輛再作檢驗。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

海關關長何珮珊凌晨到天水圍醫院了解情況，對同事離世感到十分難過，並向家人表達深切慰問。何珮珊表示，離世的高級關員1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作，當時他正在上班途中，並駕駛自己的私家車。



