海關：一款彈射飛行玩具不安全需下架禁售

海關提醒市民留意一款不安全彈射飛行玩具，測試結果顯示該款玩具有傷害兒童或其他人的眼睛或面部的潛在危險。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。海關人員早前從不同地區的零售商試購多款投擲和飛行玩具作安全測試，發現其中一款彈射飛行玩具的彈射動能能量超出安全標準，如射向眼睛或面部，有機會對他人造成傷害。海關其後採取行動，搜查涉案的零售商，檢獲5件同款懷疑不安全的彈射飛行玩具，並同時發出禁制通知書，禁止該零售商繼續出售該款玩具。調查仍在進行中。

海關提醒市民，於購買及把玩投擲和飛行玩具時，應注意以下安全事項：

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

注意並遵照投擲和飛行玩具上所附載的所有指示

請勿把投擲和飛行玩具對準眼睛或面部發射

海關一直致力保障消費者的安全，不時在市場巡查及抽取樣本進行安全測試，以確保玩具及兒童產品達到合理的安全程度。根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。市民如有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])舉報。