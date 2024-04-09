海關：兩款安撫奶嘴夾有致窒息和纏頸風險

海關今日(9日)提醒市民留意兩款不安全安撫奶嘴夾，測試結果顯示該兩款安撫奶嘴夾的扣件及連接帶，有導致窒息和纏頸風險。為免發生意外，家長應立即停止讓嬰幼兒使用該兩款安撫奶嘴夾。商戶如有出售，亦應立即下架。海關其後採取行動，搜查涉案零售商及批發商，未有發現其他同款懷疑不安全的安撫奶嘴夾；亦發出禁制通知書，禁止該兩間零售商及有關的批發商繼續出售該兩款安撫奶嘴夾。調查仍在進行中。

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的安撫奶嘴夾供應。海關人員隨即在相關零售商分別試購兩款安撫奶嘴夾作安全測試。測試結果顯示兩款安撫奶嘴夾的扣件能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，但沒有提供通風氣孔。當中一款安撫奶嘴夾的奶嘴扣件為可拆卸的，亦能同時完全穿過模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板。如嬰幼兒意外吞下，有導致窒息的危險。