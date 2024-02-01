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2024-02-01 21:15:25

海關1月截獲97宗瀕危物種 涉花旗參蘭花天麻

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海關與漁護署提醒市民切勿攜帶受管制物品進出香港。(林靄怡攝)

海關與漁護署提醒市民切勿攜帶受管制物品進出香港。(林靄怡攝)

海關與漁護署今日(1日)召開聯合記者會，除匯報應對春節假期出行高峰的準備工作外，也提醒市民在農曆新年期間出行時，切勿攜帶各類違禁品及受管制物品進出香港。海關指，今年1月共截獲97宗涉及瀕危物種的案件，檢獲物品包括花旗參、蘭花等。漁護署提醒，市民如欲在本港以外地方購買動植物產品，應留意有關動植物是否屬於瀕危物種，切勿購買未能確認是否受管制的產品。

海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑表示，預計農曆年間大量市民及旅客於假期期間經各個口岸進出香港，屆時海關會靈活調配人手，加強各口岸的清關工作，包括深圳灣口岸在農曆年三十至年初四（即9日至13日）提供24小時清關服務；羅湖口岸於農曆年三十及年初二（即9日及11日）延長通關時間至翌日凌晨2時。此外，海關亦會與內地及澳門海關保持緊密聯繫，實時通報各口岸的最新情況，適時協調及部署。

 

沉香屬受管制物品。(林靄怡攝) 海馬屬受管制物品。(林靄怡攝) 海關提醒市民切勿攜帶受管制物品進出香港。(林靄怡攝) 海關提醒市民切勿攜帶受管制物品進出香港。(林靄怡攝) 石斛與天麻。(林靄怡攝) 蘭花亦不能進出香港。

蘭花屬受管制物品

他又指，不少市民於農曆年前後或會跨境購買年貨，故特別提醒市民要留意相關進出口規定，以免因誤帶違禁品及受管制物品進出香港而被檢控。漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，去年檢獲瀕危物種的個案超過400宗，包括花旗參、蘭花(包括蝴蝶蘭等人工栽培品種)、天麻、石斛、乾海馬，以及列明的瀕危鯊魚(包括魚翅)。

她表示，農曆新年假期將至，市民如欲在本港以外地方購買動植物產品，應留意有關動植物是否屬於瀕危物種。由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。此外，海關亦提醒市民，切勿攜帶煙花、爆竹等危險品入境。

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