海關20年來首破搖頭丸製毒工場 19歲黑漢租商廈 「一腳踢」經營稱網上自學

海關近20年來首次破獲搖頭丸製毒工場，檢獲42公斤各類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，毒品市值約110萬元，拘捕一名獨自營運工場的19歲本地無業男子，相信有黑社會背景。被捕人聲稱在網上學習製毒知識。海關相信這批化學品最終會被用來製造搖頭丸，初步估算可以製造12萬粒搖頭丸，價值約1,000萬，不過工場只是營運了一個月，未有毒品流出市面。

被捕男子已被落案控以一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，製造危險藥物和販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。