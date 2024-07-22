海關20年來首破搖頭丸製毒工場 19歲黑漢租商廈 「一腳踢」經營稱網上自學

海關近20年來首次破獲搖頭丸製毒工場，檢獲42公斤各類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，毒品市值約110萬元，拘捕一名獨自營運工場的19歲本地無業男子，相信有黑社會背景。被捕人聲稱在網上學習製毒知識。海關相信這批化學品最終會被用來製造搖頭丸，初步估算可以製造12萬粒搖頭丸，價值約1,000萬，不過工場只是營運了一個月，未有毒品流出市面。
被捕男子已被落案控以一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，製造危險藥物和販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。
未有毒品流出市面
海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達表示，人員昨日(21日)在大角咀反毒品行動截查一名目標男子，將他帶到附近商業大廈一個200呎的單位進行搜查，發現單位內有約20種不同的化學品，包括甲酸、丙酮、硫酸、有機溶劑以及大批的腐蝕性液體，部分屬高度危險物品，更是化學品管制條例之下附表三所列明的受管制的化學品。
該製毒工場由被捕人「一腳踢」租用、經營及管理約1個月，月租約4,800元，他自稱是在網上學習製毒，涉案部分化學品可在本地公司購買，部分則由海外入口，檢獲製毒工具包括加熱器、電磁爐、攪拌器、蒸餾器等，提供原材料、製毒及分銷的一條龍服務，當中涉及4個不同的製毒工序，包括加熱、提煉、蒸餾，以及將晶體變成固態毒品。海關強調危險品當中含高度易燃和高度腐蝕性，有機會引致火災甚至爆炸，儲存在多人出入的商業大廈單位是極之不恰當，對其他租戶及市民非常危險，但相信已經成功堵截及瓦解一個供應本地市場的製毒工場。