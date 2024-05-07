海防道珠寶店劫案｜5南亞匪持刀鎚打爛飾櫃　警方一度拔槍最終制服 (有片)

尖沙咀鐘錶珠寶店遭5匪持械行劫 警方到場一網打盡 (有片)

【15:00更新】警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳講述案情時指，今日（7日）上午約11時55分在尖沙咀漢口道一間店鋪內以「行劫」罪拘捕5名南亞裔男子，年齡介乎23歲至35歲，當中1人持身分證，2人持行街紙，2人沒有任何身分證明文件，疑為非法入境者，又於現場檢取2把牛肉刀、3個鐵鎚，以及1個紅白藍膠袋作證物。

警方一度拔槍作警戒

賈錦琳續指，案發時5名賊人手持利刀和鐵鎚等，進入鐘錶珠寶店打劫，並打爛2個飾櫃，警方見狀立即上前制服並拘捕該5名賊匪。由於賊匪掙扎，警方一度拔槍作警戒，其後徒手制服，其中1人臉部受傷送院。而店舖只有該兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。案件交由西九龍總區重案組繼續跟進調查。