海防館9.3改設抗戰及海防館今刊憲　政府：提升青年愛國認識

康樂及文化事務署表示，​《2024年博物館指定(修訂)令》今日(17日)刊憲，將署方轄下的香港海防博物館(海防館)改設為香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史，並透過公眾及教育活動，提升香港市民尤其是青少年愛國及對抗日歷史的認識，以及向抗日先烈致敬。

政府指，現時海防館有4個有關抗日戰爭歷史的展覽廳，內容涵蓋日本侵華、香港淪陷、東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動和戰士們的貢獻，以及日本投降等中國抗日戰爭歷史。館內的「歷代防務建置」展覽廳重點介紹有關從唐代到清代在香港的防務歷史；「不平等條約與香港割佔」展覽廳則詳細闡述三條不平等條約的背景及英國強佔香港的歷史。

改設後的香港抗戰及海防博物館將推出一系列多元化的公眾及教育活動，包括專題講座、歷史考察、工作坊、巡迴展覽和互動劇場等。博物館會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並與內地的文博機構合辦有關展覽，讓觀眾對抗戰歷史有更深切的認識。為加強闡述香港與中國海防歷史的關係，博物館內亦會增設展覽空間，介紹中國在香港地區及廣東一帶的海防工事，以提高市民、學生、內地及海外旅客對中國海防歷史的興趣。