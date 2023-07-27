浸信會愛羣服務處推共融招聘會　盼達致職場共融

近日社會出現的暴力事件可能會增加大眾對精神病康復者及少數族裔的誤解，令他們就業更困難。浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務今於荃灣如心酒店舉行「職時有得揀」多元共融招聘會，服務處總幹事趙漢文期望為社會基層及弱勢社群造就成功就業配對，提倡多元文化，達至職場和社會共融。

是次招聘會邀請了11間來自不同行業的企業僱主提供逾200個職位空缺及設有即場面試環節，行業涵蓋酒店、餐飲、零售、美容、汽車護理及保安等，並提供全職及兼職崗位，讓求職者配合需要自由選擇。招聘會亦設有ERB課程資訊攤位 ，助參加者自我增值，提升實務技能。

盼日後可到多區辦共融招聘會

浸信會愛羣社會服務處總幹事趙漢文表示，服務處至今已經與超過300間企業合作及聯繫，為僱主及服務使用者提供度身訂做的職前培訓、就業後跟進，過往復元人士及少數族裔的職業配對成功率為約35%及約20%。他期望未來可到其他地區舉行多元共融招聘會，達致真正的職場共融。

服務處服務總監李潔露表示，是次招聘會參與的友好企業與浸信會愛羣社會服務處一直有合作，配對工作上可就復元人士、少數族裔及基層人士的特性做職業配對，服務處亦會提供就業跟進，例如與商店商討工作崗位及時間等，循序漸進增加工作量，給予他們時間適應環境。她亦指，最近一些暴力事件令坊間對於精神病康復者有戒心，僱主可能因為對精神病康復者理解不大或擔心他們的工作能力而不僱用。故服務處會先對僱主進行講座及教育，增加對精神病的認識及對復元人士的了解。