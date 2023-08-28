浸大中文系老師︰AI創作故事缺真實感 難取代人類

人工智能(AI)技術進程突飛猛進，在社會上引來ChatGPT會否頂替文字、創作工作的討論。年輕作家、浸大中文系老師曾繁裕表示，人工智能在寫作工作中能夠模仿出人類的語感和用詞，惟它們的故事缺乏真實感；「你喺電腦睇蒙羅麗莎，一定清過喺羅浮宮隔住睇」，但人依然會追實感而仰慕盛名拜訪羅浮宮，故認為暫時AI未能取代作家工作。對人工智能與寫作關係有一定觀察的曾繁裕亦有創作以科幻題材相關的小說，其中更有從機械人視角出發，講述生存徬徨的《後人類時代的它們》。而他亦憑多部作品獲藝發局頒發藝術新秀獎（文學藝術）。

作家之路源於暗戀女同學

曾繁裕的作家之路源於高中時暗戀鄰班女同學，為博伊人注意，首次參加徵文比賽。雖然戀情最後無法開花結果，但卻令他發現自己對文學創作的興趣，使他開始以寫日記和詩歌抒發情懷，其作品《日日》、《低水平愛情》等以愛情為主。