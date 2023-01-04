浸大中醫團隊發現「腸易激綜合症」新治療標靶

「腸易激綜合症」是常見腸病，據估計，香港約有7%成年人受該病症影響，其中腹瀉型「腸易激綜合症」是該病症最常見的類型，並無根治方法，大多數臨床治療都集中於緩解症狀。惟浸大中醫藥研究團隊首次發現人類腸道細菌「活潑瘤胃球菌」，是腹瀉型「腸易激綜合症」的主要觸發因素，並根據這項發現，為該病症找到新的治療標靶。研究又發現，食用低蛋白含量食物如新鮮水果、蔬菜、麵包等，或有助減少腹瀉型「腸易激綜合症」出現的腸道蠕動。

患者糞便樣本揭「苯乙胺」和「色胺」 誘發「腸易激綜合症」症狀

是次研究由浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥、教學科研部助理教授王凱亮，以及博士後研究學人翟李翔共同領導，研究團隊在290名患者的糞便樣本中，檢視了數千種食物成分及其分解物，發現他們的糞便含有大量「苯乙胺」和「色胺」。「苯乙胺」和「色胺」是由微生物消化膳食蛋白時所產生的微量芳香胺，並與腹瀉型「腸易激綜合症」的腹瀉症狀嚴重程度相關。

研究人員進一步發現，小鼠被餵食「苯乙胺」或「色胺」後，大便次數和結腸分泌物均有增加，這些都是腹瀉型「腸易激綜合症」的主要症狀。研究團隊繼而進行實驗，了解「苯乙胺」和「色胺」導致腹瀉型「腸易激綜合症」的機制。結果顯示，「苯乙胺」和「色胺」通過激活「微量胺相關受體」(TAAR1)，直接刺激腸道產生血清素，從而誘發腸道蠕動和分泌失調等腹瀉型「腸易激綜合症」的症狀。團隊接着研究以「苯乙胺/TAAR1通路」為標靶，治療腹瀉型「腸易激綜合症」的潛力，發現使用特定的抑制劑阻止TAAR1被激活，能有效減輕腹瀉症狀。

教授：研究為新療法帶來希望

負責研究的卞兆祥教授表示，腹瀉型「腸易激綜合症」患者經常出現腹瀉及腹痛，令生活質素降低，今次研究的發現為以抑制該通路為基礎，發展出腹瀉型「腸易激綜合症」的新療法帶來希望。

浸大已將今次研究結果發表於國際知名科學期刊《Cell Host & Microbe》。