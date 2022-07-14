浸大交響樂團周年音樂會 人機合演創全球首例

香港浸會大學交響樂團周年音樂會在今晚(14日)在香港大會堂舉行。今次音樂會除有浸大學生音樂家演出，亦特別加入科技元素，聯同人工智能（AI）虛擬合唱團和舞蹈家，以及AI媒體藝術家，合力進行全球首場同類人機合作創意表演。

音樂會以「重聚」為主題，吸引約1,000名觀眾出席欣賞。浸大交響樂團與AI虛擬合唱團合力演奏新編的管弦樂合唱《東方之珠》中全球首次由AI合唱團，結合機器創作的視覺敘事而產生的沉浸式音畫，在音樂指揮及交響樂團實時互動下完成的人機共創共演。當中AI從採集的人聲歌唱和語音數據中學習人類如何伴隨音樂旋律傳情合唱，AI媒體藝術家則從音樂旋律及歌曲中學習對《東方之珠》歌詞的語義及美學理解，創造出跨媒體的視覺影像，為歌曲賦予美的想像。

AI舞蹈家亦在浸大交響樂團的現場伴奏下，呈獻拉威爾的《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演。AI的芭蕾舞動作靈感來自在香港新發現的一個箱形水母物種。在與香港舞蹈團的專業舞者合作下，浸大科學家訓練AI舞蹈家識別自然風景舞動模式，並根據其對音樂的理解與鑒賞，創作自然優美的舞姿序列編排並演出芭蕾舞蹈。

今次演出的AI技術由浸大副校長（研究及拓展）郭毅可領導的「創造性智能實驗室」的研究團隊提供。他領導的「香港人機共生藝術創造平台技術建設」研究計劃獲研究資助局的「主題研究計劃」撥款5,284萬元，進行為期五年的研究。研究計劃的副統籌人、浸大創意藝術學院創院院長潘明倫教授則身兼浸大交響樂團及香港巴羅克室樂團音樂總監及指揮。而今次演出的人與機器共創共演為該研究項目的重要階段成果。

而浸大的學生音樂家亦在音樂會上演奏一系列曲目，包括聖桑的《A小調序奏與隨想迴旋曲 作品28》、伯恩的《卡門幻想曲》，以及郭春萍的《Rasa》─ 弦樂四重奏與嘉美蘭。