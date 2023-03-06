浸大創意產業音樂學士課程 締造入行契機 培育本地音樂人

近年本土流行音樂文化再次興起，政府積極搶人才之餘亦有不少本地音樂人才正逐漸成長崛起。惟有意入行者，除了參加比賽或寄作品自薦外，其他入行途徑機會渺茫。就讀大學四年級的王超㷧(Michael)及梁小如(Anna Hisbbur)將成浸大音樂學院「創意產業音樂學士(榮譽)」課程首屆畢業生，雖然今年才畢業，但已成為別樹一幟的音樂製作人。其中，Anna已出道2年，成為曲詞編均獨力操刀的唱作人；Michael則專注幕後，擔任流行音樂編曲與監製等崗位。 課程主任曾奕文(Edmond Tsang)表示，課程重視業界聯繫、講求實戰，經常邀請知名歌手和業界代表到課堂示範現場錄音與各種音樂製作，當中歌手容祖兒、林奕匡及王菀之等都曾是課堂嘉賓。他表示，希望提供機會讓學生有大量涉獵行業的機會，建立人脈網絡，「如果能夠展現到潛能，差不多半隻腳踏咗入行」。

課程不乏星級導師 教授課程不乏行內知名人士，如著名唱片和演唱會監製陳浩然(Edward Chan)、著名電影配樂及作曲家戴偉(Day Tai)、著名作曲、編曲及音樂監製陳偉文(Adrian Chan)。以「流行音樂表演及創作」為專修的Michael表示，課程中最幸運的是認識了陳浩然，讓他有機會加入其音樂團隊，並為歌手陳柏宇、黃妍擔任編曲、擔任姜濤《作品的說話》的音樂設計，及為MV做「擬聲音效(Foley)」。他表示「之前係電影課程學習了聲效製作和後期配音，不久後Edward就找我幫忙做MV的Foley，正正能夠將課堂上的知識學以致用。」 另一學生Anna雖以「電影、電視及電子遊戲音樂創作」為專修，但已晉身唱作人集音樂製作人行列，以Anna Hisbbur的名字推出了2張實體專輯，並已成立自己的發行公司。她表示，入讀該學系的學生，兩個專修的知識都有涉獵，在課程中最獲益良多的地方是「學校給同學很多實驗的機會，例如(片段)人聲應該點樣攞，除了有老師指導，課餘亦可以自己嘗試幾個鐘，試到滿意為止。」Anna不少作品在校園錄音室誕生，她表示在外租借錄音室十分昂貴，「如果沒學校這些支援，我不會發展得這麼快，亦會吃力好多。」她又表示，課程人少但同學和師生關係緊密融洽，「不同在外面找人做歌，無預計過和同學做歌有這麼多碰撞，好玩好多！」