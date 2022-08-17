浸大取錄6精英運動員 張家朗盼課堂所學用於職業

衞炳江(左一)與周偉立(右一)，向6名精英運動員(左二起)關文皓、石錦程、張家朗、霍山文、劉子龍及郭俊希，頒發浸大校隊隊衣。

奧運金牌劍擊運動員張家朗等6名精英運動員，獲浸會大學透過今年推出的「優才運動員入學計劃」取錄，將修讀體育及康樂管理課程。張家朗稱希望從課程認識運動員心理、身體構造等，應用在職業生涯上。

6名獲取錄的運動員，包括奧運金牌劍擊運動員張家朗、欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍，以及田徑運動員石錦程。高中輟學成為全職運動員的張家朗指，「運動員不可以做一世，希望鋪排未來的路要點走。」他又笑指，「自己已經唔細」，很久沒有上學，未來會先跟上學業進度，之後才會體驗校園生活。

浸大校長衞炳江稱，計劃為學生運動員提供更全面及個人化的學習支援。衷心希望他們在運動場上保持出色表現，同時在未來的日子，在浸大繼續他們的學業及享受豐盛的校園生活。浸大副校長(教與學)周偉立稱提供靈活的學習安排以配合學生運動員的訓練和比賽日程，並容許延長修業期，幫助他們兼顧學業與運動的發展。

浸大配合教資會於今年開展的學生運動員學習支援及入學計劃，推出優才運動員入學計劃，12人申請者取錄當中6人。申請人須在相關體育項目擁有認可的運動評級和成就，獲體院或其他體育協會提名，或曾於地區或國際運動賽事有傑出成就的退役運動員。甄選準則包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，以及就個人的興趣、未來學業計劃以及目標的陳述等。