浸大團隊研航天工具 護航椅助神舟任務 新藥減骨質流失

中國載人航天辦公室於月初公布將首次在港澳選拔載荷專家，令港人上太空不是夢。但要在太空完成任務，克服微重力環境所帶來的骨質流失等生理問題亦極重要；浸會大學研究團隊成功研發出對抗因太空探索微重力引起骨質流失的藥物，可促進骨質形成，且不會增加心血管風險。另一研究團隊則研發出便攜式人體工學座椅「中國神舟太空飛船護航椅」，並已獲中國航天員中心於「神舟十三號」飛行任務中正式應用。

航天員太空執勤會出現骨質流失、肌肉萎縮，在著陸後須及時安排護航椅為他們提供支撐。浸大視覺藝術學院助理教授秦萊茵指，「中國神舟太空飛船護航椅」由2013年起神舟十號，至剛完成任務的神舟十三號著陸後均有應用。浸大與深圳ND工業設計公司合作，曾就著陸環境、人體肌肉結構做分析，再研發出第三代護航椅，屬便攜式人體工學座椅，不但乘坐舒適，更有長椅背支撐航空員全身，並可按需要調節斜度；而加上部件可用更「慳力」的「抬橋」方式搬運航天員。

除現役航天工具外，浸大另一研究團隊亦研發出一種對抗因太空探索微重力引起骨質流失的藥物「核酸適配子藥物Apc001」，望在未來登月計劃使用。浸大中醫藥學院助理教授于媛媛指，「航天員的骨質在太空會以每月1%至2%流失，幾個月可達在地球10年的流失量」。藥物透過抑制硬骨抑素蛋白部分結構域的功能，促進骨形成。此外，Apc001藥物亦可用於治療俗稱「玻璃骨」的罕見遺傳性成骨不全症，在2019年獲美國食品及藥物管理局的「孤兒藥」認定資格。