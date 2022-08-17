浸大大灣區校友會邀10政界訪談　《浸大名人館》今啟播

教育局長蔡若蓮(中)和浸大校長衞炳江(左一)、趙國雄(左二)、何緯豐(右一)和容永棋(右二)出席《浸大名人館》啟播儀式。(大會提供)

香港浸會大學大灣區校友會為迎接明年成立3周年，特別推出訪談節目《浸大名人館》，由創會會董、長江實業執行董事趙國雄與本港10名政界校友交流和進行訪談。校友會今日(17日)舉行活動，為名人館進行舉行啟播儀式，部分集數今日更已上載至YouTube。教育局長蔡若蓮希望，本港學生能主動認識祖國，在兩地發展更多新機遇。

浸大校友佔議會九分之一

啟播儀式由考評局主席容永祺主持，本身也是校友的蔡若蓮在活動提到，從活動可見大家在疫情下，依然繼續為香港默默耕耘。浸大大灣區校友會創會會長何緯豐稱，今屆立法會有10人是浸大校友，佔九十席的九分之一，形容成績驕人，比例可算是歷年之冠。