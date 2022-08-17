浸大大灣區校友會邀10政界訪談　《浸大名人館》今啟播

香港浸會大學大灣區校友會為迎接明年成立3周年，特別推出訪談節目《浸大名人館》，由創會會董、長江實業執行董事趙國雄與本港10名政界校友交流和進行訪談。校友會今日(17日)舉行活動，為名人館進行舉行啟播儀式，部分集數今日更已上載至YouTube。教育局長蔡若蓮希望，本港學生能主動認識祖國，在兩地發展更多新機遇。
浸大校友佔議會九分之一
啟播儀式由考評局主席容永祺主持，本身也是校友的蔡若蓮在活動提到，從活動可見大家在疫情下，依然繼續為香港默默耕耘。浸大大灣區校友會創會會長何緯豐稱，今屆立法會有10人是浸大校友，佔九十席的九分之一，形容成績驕人，比例可算是歷年之冠。
趙國雄提到，期望10名在政界舉足輕重的校友，除為政府提供良策外，也要帶動年輕人把握粵港澳大灣區建設重大的歷史機遇，在推動三地經濟運行的規則銜接下，創造新就業機會，並提升市場一體化至國際水平。
《浸大名人館》探討港在大灣區角色
10集《浸大名人館》訪問的校友，包括9名現屆立法會議員和前立法會議員、審計署長林智遠，節目會探討本港在大灣區的角色、發展上的樽頸和機遇。節目內受訪的林智遠，以及立法會議員陳凱欣、周文港、李浩然、梁文廣、鄧飛、黃俊碩、黃英豪及黃國，均有出席今日的啟播活動。節目還有訪問立法會議員馬逢國，其中關於林智遠及黃俊碩的第一、二集節目，現已上載至YouTube播放。