浸大學生會兩成員等挪用公款近75萬元　案件明年1.8再訊

浸大學生會兩名成員涉嫌挪用公款約75萬元，浸大學生會評議會核數時發現賬目可疑揭發事件。案件今日(11日)於九龍城裁判法院首次提堂，兩人及其中一人的28歲同居男友同被控一項串謀欺詐罪及一項交替盜竊罪。該名同居男友因缺席聆訊遭法庭發出拘捕令，另外兩名男女被告則暫准毋須答辯，押後至明年1月8日再訊，以待控方準備區域法院轉介文件，期間2人獲准保釋。

被告陳俊暹(21歲)，男學生；翁碧淇(24歲)，女客戶服務員；以及朱棨燊(28歲)，無業。一同被控於2023年11月16日與2024年8月16日之間，首尾兩日包括在內，在港串謀詐騙莊佩賢，即不誠實而虛假地表示其須向3名被告報銷某些款項，誘使莊佩賢從以香港浸會大學學生會名義，在恒生銀行賬戶和東亞銀行開立的賬戶中，提取合共港幣749,457元。3人同被控一項交替性的盜竊罪，指他們於同期同地偷竊港幣74.94萬元。