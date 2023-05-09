浸大學生會幹事會內閣「滄溟」全體成員請辭

學生會表示，自上月收到校方的紀律處分以來，幹事會全體成員均被懲處，當中有4位成員更被即時剝奪參與校政權利至來年8月31日。至今逾3個星期，學生會多次向校方索取事件調查報告，惟學生事務處拒絕披露，令學生會無法了解是次紀律程序，質疑對成員造成不公，而上訴聆訊則排期至本月29日進行。

浸大表示，4月初接獲相關投訴，內容涉及「滄溟」在網上平台所發表的政綱、年度計畫書及財政預算。(資料圖片)

學生會指失去參與校內事務之權利

學生會又指，學生會無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，實在難以維持日常運作。經長時間考慮，為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，學生會幹事會內閣「滄溟」全體成員決定請辭，辭職獲評議會通過後幹事會將隨即解散。

浸大表示，4月初接獲相關投訴，內容涉及「滄溟」在網上平台所發表的政綱、年度計畫書及財政預算。校方經詳細了解後，發現幹事會在網上平台發布的資料，「部份對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀。」香港浸會大學學生會上月17 日回應指，學生會「既沒有參與整個聆訊過程的權利，校方也沒有給予作出公開澄清或回應的機會」，促請校方給予合理解釋。