浸大學者研稀土分子探針 盼提早探測癌症或其他疾病

稀土在高科技產品中是不可或缺的原料，常見用於智能手機、電動車等，浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克帶領團隊，正進行一項「化學探針」的研究，當中包括研發稀土探針，能夠提早探測癌症或其他疾病。研究項目已獲香港賽馬會慈善信託基金捐贈1,000萬元支持，用作成立實驗室及購買研究儀器。

探針是探測身體細胞或成分的工具，大衛帕克指稀土所呈現的光譜比其他元素特別，亦比其他元素可應用的範圍更大。是次研究的重點是希望能夠利用稀土製作分子探針，作為生物顯影劑，有效檢視人體細胞以及癌症發展狀況等。

研究的分子探針，可細分研發針對為尿酸的比例式光學探針、光學及磁力共振溫度探針和手性探針。當中前兩探針正在進行研究，屬剛開始項目。團隊表示，尿酸與痛風及腎結石的形成有關，近年更被認為會導致心臟病惡化。目前檢測尿酸的方法是透過檢測「酶」的濃度，間接推算尿酸濃度，需約半小時檢測，但透過尿酸的比例式光學探針，可以直接檢測人體尿酸的濃度即時得知結果，檢測結果亦更精準。