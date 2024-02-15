浸大文學院社科院合併下月交校董會審議 校方稱未見反對聲音

浸大計劃合併文學院及社會科學院，教務議會上月審議通過合併方案。浸大校長衞炳江表示，方案將在下月提交校董會審議。他表示，傳統文理分科方式已經過時，校方三年前已大力推動跨學科，並兩年前提出4個跨學科課程，而新課程收生情況亦十分理想。對於兩學院合併，校方指目前已辦了多場諮詢會，暫時未見到師生有很大的反對聲音，目前已成立6個工作小組，將來會繼續諮詢，並定期向師生匯報工作進展。

衞炳江及浸大多名學院院長今日(15日)出席新春傳媒午宴，並介紹學校未來發展。衞炳江表示，校方已於去年整合商學院轄下學系，並預計於今年完成合併文學院及社會科學院。他續指，傳統的文理分科已經過時，現時是追求跨學科，故校方2年前推出4個跨學科的本科課程，亦成立跨學科本科課程部配合有關課程，而相關課程收生亦相當理想。

已成立6個工作小組 未來繼續諮詢

被問到如何回應師生對兩學院合併的關注，浸大社科院院長黎永亮表示，一間大學若要推行新改革，不同持分者有不同意見屬可預期。他指，校方已舉辦多場諮詢會，包括學生和教職員的諮詢會，教職員提出了多疑問及建議，最後均有採納並放在合併建議書上。他強調，未見師生及校友有很大的反對聲音。

浸大副校長(教與學)及署理文學院院長周偉立表示，目前已成立6個工作小組，其中4個針對4個學部，另外兩個則針對學生及行政人員，6個工作小組目前已展開工作，未來會繼續諮詢，並定期向老師及同學匯報工作進度。