浸大於香港水域發現三個新珊瑚物種 未曾在世界上其他地方被發現

香港浸會大學今日（7日）公布，在香港水域發現三個石珊瑚新物種，並將三個物種命名為「樹型筒星珊瑚」、「紫肉筒星珊瑚」，以及「綠壁筒星珊瑚」，這三個珊瑚物種未曾在世界上其他地方被發現。

樣本是浸大研究團隊在宋崗和橫瀾島一帶的香港東部水域，進行有關海蛞蝓侵食珊瑚的調查時所採集。今次發現三個的珊瑚新種，全部屬於「筒星珊瑚屬」，而該種類的已知物種數目，由7個增加至10個。

其中一個新發現的物種為樹型筒星珊瑚（Tubastraea dendroida），浸大生物系教授邱建文表示，該物種與大多數太陽珊瑚一樣，呈典型的鮮橙色。不過其形狀有別於大多數同屬珊瑚生長成團狀，這個新種擁有樹狀結構，珊瑚群體的主幹由底部延伸至尖端，故團隊命名為「dendroida」（樹狀之拉丁文）。

另一新發現的物種為紫肉筒星珊瑚（Tubastraea violacea），其珊瑚體被一層薄薄的淡紫色組織覆蓋，其珊瑚蟲的體壁組織和骨骼都呈紫色，因此被命名為「紫肉」筒星珊瑚。邱建文解釋該物種擁有黃色的觸手，珊瑚體有厚壁，而研究團隊比對公開數據庫的DNA序列，發現這新種珊瑚還有機會存在其他顏色，例如在南太平洋的新喀里多尼亞可能存在黃色的變體。

最後一種新發現的物種是綠壁筒星珊瑚（Tubastraea chloromura）。該物種擁有橄欖綠色的精細骨骼壁，圍繞口部四周長有一圈黃色的觸手，故被命名為「chloromura」，當中「chloro」和「murus」的意思分別為拉丁文的「綠」和「壁」。邱建文解釋，根據公開數據庫的珊瑚基因序列紀錄，估計「樹型筒星珊瑚」和「紫肉筒星珊瑚」有可能分佈於日本和西太平洋。然而，「綠壁筒星珊瑚」現時已知的棲息地暫時只有香港水域。

新物種發現證豐富生物多樣性

邱建文表示，研究團隊發現三個「筒星珊瑚屬」新物種，增加了我們對太陽珊瑚多樣性的認識。珊瑚是最被廣泛研究的海洋生物之一，今次的發現反映我們對海洋生物多樣性的認識其實很少，到底還有多少未被描述的物種存在，有待我們繼續探索。

研究團隊發現三個珊瑚新種距離上次他們在2021年10月宣布的新發現，只有不足一年時間。當時團隊在進行一項由環境及自然保育基金資助的項目，評估以珊瑚為食物的海蛞蝓的多樣性和影響時，在香港水域發現一個「筒星珊瑚屬」的太陽珊瑚新種，以及兩個「背鰓海蛞蝓屬」的海蛞蝓新種。