浸大有意遷入北都教育城 校長衞炳江：已轉達意向 球在政府手上

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，浸大校長衞炳江表示，無論是整個還是部分校園，校方均有意遷入北部都會區；又稱校方去年8月已與教育局及教資會表達相關想法，期望用地更大之餘，亦可預留部分用地作將來擴建之用，細節仍有待政府落實。浸大擬合併文學院及社會科學院，教務議會上月審議通過合併方案，將在下月提交校董會審議，校方稱暫未見到師生有很大的反對聲音。
衞炳江及浸大多名院長昨出席新春傳媒午宴時表示，現時浸大校園面積細小，去年8月已與教育局及教資會表達遷入北都教育城的意向。他稱，希望將來北都校園「越大越好，交通方便」，亦期望預留部分地方將來用作擴建宿舍及教學樓，亦期望政府提供搬遷資助。惟他稱，上述暫時只是「雲端想法」，「球在政府手上」，細節仍待政府公布。
衞炳江表示，校方已於去年整合商學院轄下學系，並預計於今年完成合併文學院及社會科學院。他續指，傳統的文理分科已經過時，現時是追求跨學科，故校方2年前推出4個跨學科的本科課程，亦成立跨學科本科課程部配合有關課程，課程收生相當理想。
兩學院合併不會削減人手
被問到如何回應師生對兩學院合併的關注，浸大社科院院長黎永亮表示，一間大學若要推行新改革，不同持份者有不同意見屬可預期。他指，校方已舉辦多場諮詢會，包括學生和教職員的諮詢會，教職員提出了多項疑問及建議，最後均有採納並放在合併建議書上。他強調，未見師生及校友有很大的反對聲音。至於合併後會否削減人手，他表示目前大學求才若渴，未來將會繼續增聘人手。
此外，浸大斥資23億元的賽馬會創意校園，當中包括有逾1,700個宿位的「CARE舍堂村」，預計8月可供學生陸續入住。