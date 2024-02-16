浸大有意遷入北都教育城 校長衞炳江：已轉達意向 球在政府手上

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，浸大校長衞炳江表示，無論是整個還是部分校園，校方均有意遷入北部都會區；又稱校方去年8月已與教育局及教資會表達相關想法，期望用地更大之餘，亦可預留部分用地作將來擴建之用，細節仍有待政府落實。浸大擬合併文學院及社會科學院，教務議會上月審議通過合併方案，將在下月提交校董會審議，校方稱暫未見到師生有很大的反對聲音。

衞炳江及浸大多名院長昨出席新春傳媒午宴時表示，現時浸大校園面積細小，去年8月已與教育局及教資會表達遷入北都教育城的意向。他稱，希望將來北都校園「越大越好，交通方便」，亦期望預留部分地方將來用作擴建宿舍及教學樓，亦期望政府提供搬遷資助。惟他稱，上述暫時只是「雲端想法」，「球在政府手上」，細節仍待政府公布。