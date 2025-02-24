浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學　衞炳江有信心具競爭力

有意籌辦第三間醫學院的大學，要在下月17日前向政府提交建議書。香港浸會大學已大致完成建議書，課程除西醫課程亦會加入中醫元素，推動中西醫結合之餘亦讓學生認識更多，如中醫治療方法、關懷病人方式等。課程將採取小班教學模式，預計首年收生約50至60人，浸大校長衞炳江有信心成功開辦新醫學院，認為浸大於政府提出的10項要求均具相當競爭力。

浸大籌辦新醫學院的建議書，已獲校內籌委會及專家諮詢委員會一致通過，簡單整理後將在截止日提交。澳門科技大學醫學院院長、浸大新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜稱，本港現有醫學院的學生數目均超過300，老師難以認識每名學生和與他們溝通，浸大提出新醫學院以小班教學形式運作，希望老師能夠認識到每一位學生，同時提到醫生與病人的溝通很重要，新醫學院會以互動形式教學，包括要求學生就學習目的研究和討論，讓大家在學習期間有機會發言，鞏固他們日後與病人與家屬溝通的信心。