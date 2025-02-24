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2025-02-24 17:10:06

浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學　衞炳江有信心具競爭力

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浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學，衞炳江有信心具競爭力。(林俊源攝)

浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學，衞炳江有信心具競爭力。(林俊源攝)

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有意籌辦第三間醫學院的大學，要在下月17日前向政府提交建議書。香港浸會大學已大致完成建議書，課程除西醫課程亦會加入中醫元素，推動中西醫結合之餘亦讓學生認識更多，如中醫治療方法、關懷病人方式等。課程將採取小班教學模式，預計首年收生約50至60人，浸大校長衞炳江有信心成功開辦新醫學院，認為浸大於政府提出的10項要求均具相當競爭力。

浸大籌辦新醫學院的建議書，已獲校內籌委會及專家諮詢委員會一致通過，簡單整理後將在截止日提交。澳門科技大學醫學院院長、浸大新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜稱，本港現有醫學院的學生數目均超過300，老師難以認識每名學生和與他們溝通，浸大提出新醫學院以小班教學形式運作，希望老師能夠認識到每一位學生，同時提到醫生與病人的溝通很重要，新醫學院會以互動形式教學，包括要求學生就學習目的研究和討論，讓大家在學習期間有機會發言，鞏固他們日後與病人與家屬溝通的信心。

浸大校長兼新醫學院籌備委員會召集人衛炳江。(林俊源攝) 浸大校長兼新醫學院籌備委員會召集人衛炳江。(林俊源攝) 澳門科技大學醫學院院長兼浸大新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜。(林俊源攝) 浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學，衞炳江有信心具競爭力。(林俊源攝) 浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學，衞炳江有信心具競爭力。(林俊源攝)

本身有多年中醫教學經驗的浸大，會在4年醫學院課程加入中醫元素，以推動中西醫結合和提升學生對中醫的興趣，包括中醫的治療方法、如何關懷病人等，但內容不涉考核。霍文遜表示，醫學院教學並不只是坐在課室學習，4年的課程很早便會有醫院臨床教學部分，又確認不會100%教學都在香港進行，部分會在大灣區進行，當中學生會獲安排到廣州中山大學附屬第一醫院或旗下醫院實習，他形容在當地會以英文教學和有較多病人數目，相信接觸到愈多病人便會學到更多。浸大現時亦覓得過百名私家醫生願意協助新醫學院教學，並獲香港浸信會醫院同意作為教學夥伴，開放臨床醫院、門診部等供教學用途。

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2020年諾貝爾生理學或醫學獎得主兼浸大新醫學院籌備委員會及專家諮詢委員會委員Michael Houghton。(林俊源攝) 浸大新醫學院專家諮詢委員會委員Dr Robert J Spiegel。(林俊源攝) 澳門科技大學醫學院院長兼浸大新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜。(林俊源攝) 浸大校長兼新醫學院籌備委員會召集人衛炳江。(林俊源攝) 浸大申辦醫學院擬納中醫元素採小班教學，衞炳江有信心具競爭力。(林俊源攝)

霍文遜強調，浸大絕對有很多條件和優勢辦醫學院，「唔係人辦我哋又要辦」，又說如政府今年第三季公布新醫學院由浸大開辦，最快明年8月可以收生。對於政府計劃削減教育撥款，衞炳江稱當局並非停止資助，加上教育本身就是一項投資，若政府不支持籌辦新醫學院，這件事就不會發生，「香港教育長遠發展係政府行為」，因此他不擔心財政問題。

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