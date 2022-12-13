浸大研影院系統 跨時空與文化遺產互動

隨科技發展，很多人對電影院的要求愈來愈高，影像展示系統亦不斷發展至3D、IMAX、MX4D、4DX及D-Box等。香港浸會大學更開發「未來影院系統：下一代藝術科技」，把傳統影院轉換成嶄新的互動、沉浸式和電腦智能體驗，期望兩年內完成研究，讓大眾穿越時空與古人互動，改革戲劇敘述方式。
為期兩年的項目名為「未來影院系統：下一代藝術科技」由浸大聯同城大及瑞士洛桑聯邦理工學院研究，包含視覺化引擎、人機互動引擎和協同演化敘事引擎等三大核心創新技術。在視覺化引擎營造的360度3D LED沉浸式環境下，人機互動引擎會記錄觀眾行為、面部表情、視線、生物識別如體溫、心率及腦電圖、語音認證等。之後由協同演化敘事引擎透過人工智能和機器學習計算反應，再以畫面影像表達，讓觀眾體驗自然無縫的混合現實。
獲創科署撥款3540萬
新影院系統獲創新科技署撥款3,540萬元，是創新及科技支援計劃歷來最高資助金額的藝術科技項目。創科署長潘婷婷與浸大校長衞炳江教授昨(12日)簽署資助協議，衞炳江稱，預計兩年內完成研究，盼「未來影院系統」將一些非物質文化遺產、畫作及詩詞，以及舊演唱會重新製作，令畫作人物躍現大銀幕，舊歌星亦重新演出新作品，提供跨越時空和地域的互動體驗，徹底改革戲劇敘述方式。
潘婷婷則指，藝術與科技結合可為不同範疇的藝術工作者和科技人才帶來更多機遇，以落實《十四五規劃綱要》發展成為中外文化藝術交流中心的新定位。而項目研究成果將會率先應用在M+博物館、大館、機場等。