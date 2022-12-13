浸大研影院系統 跨時空與文化遺產互動

隨科技發展，很多人對電影院的要求愈來愈高，影像展示系統亦不斷發展至3D、IMAX、MX4D、4DX及D-Box等。香港浸會大學更開發「未來影院系統：下一代藝術科技」，把傳統影院轉換成嶄新的互動、沉浸式和電腦智能體驗，期望兩年內完成研究，讓大眾穿越時空與古人互動，改革戲劇敘述方式。

為期兩年的項目名為「未來影院系統：下一代藝術科技」由浸大聯同城大及瑞士洛桑聯邦理工學院研究，包含視覺化引擎、人機互動引擎和協同演化敘事引擎等三大核心創新技術。在視覺化引擎營造的360度3D LED沉浸式環境下，人機互動引擎會記錄觀眾行為、面部表情、視線、生物識別如體溫、心率及腦電圖、語音認證等。之後由協同演化敘事引擎透過人工智能和機器學習計算反應，再以畫面影像表達，讓觀眾體驗自然無縫的混合現實。

