浸大社科文學院擬合併 明年7月實行

浸會大學文學院及社會科學院擬合併，浸大回覆傳媒時確認參考世界各地頂尖大學的相關做法後，建議兩院合併，現正展開諮詢，強調不會引致兩院的資源減少，預計明年7月實行。

分別成立於1961年及1971年的文學院及社會科學院，分別有6個及7個學系。新學院將設4個學部，校方時間表是下月將合併方案呈交教務議會，今年12月經校董會通過後，明年7月合併。

新學院下設 4 「學部」

根據校方向校友提供的簡報，合併旨在促進跨學科教學、課程發展和研究，及減輕現有學系職員的行政負擔。新學院下設4個「學部」，其中兩個暫名為「人文、英語及翻譯學部」及「中文、歷史、宗教及哲學學部」。另有兩個「學部」主要由社科院學系組成，其中一個由地理系、政治及國際關係學系、社會學系組成；另一個則有體育、運動及健康學系、社會工作系和教育學系。簡報又稱，社科院及文學院現有的所有學系，將以原有名稱併入不同「學部」。

校方稱為準備學生迎接新時代，並駕馭未來的挑戰，近年着力推行跨學科教育及研究，提高學系及學院之間所產生的協同效應亦是大勢所趨，長遠令學生有更多跨學科及雙學位課程的選擇，研究人員更因為有更強大的跨學科研究網絡得以走在前沿。

學生憂削原有資源 指 缺乏討論機會

不過，有學生在網上成立關注組，指合併計劃引起很大爭議，擔心削減兩院原有資源，又指大部分同學對兩院合併全然不知，缺乏討論機會。