浸大聯AI辦全球首個音樂會 指揮：AI 演繹有情感

人工智能(AI)給人感覺是倚靠機械計算來解決問題，但藝術則是連繫人類之間情緒，以AI用於藝術，作品或難以觸動人心。下周香港將有一場全球首次人、機合作的音樂會，香港浸會大學交響樂團聯合AI虛擬合唱團和舞蹈員，以及AI媒體藝術家創作作品一同演出，將突破音樂和藝術界限。樂團指揮指，AI演出將更人性化，反映它也會感受和懂得創作，相信可為觀眾帶來嶄新的交響樂體驗。
浸大協理副校長(跨學科研究)兼創意藝術學院創院院長、樂團指揮潘明倫教授指，今年獨特的音樂會，緣於浸大一直有發展藝術科技，現希望有更大突破，創造出有一定理解、學習、自主能力的AI，學習人類藝術後再自主創作，並與人類合演；加上今年因疫情無法聘請外國歌唱家到港，故與同為「創造性智能實驗室」的3名計算機科學系教授合作，分別培養出3個AI，包括合唱團、舞蹈員及媒體藝術家。他指，首次聽到AI合唱團歌聲時，感覺到「它」也可演繹出歌曲中的情感，反映AI製作出的歌聲亦具人性化，令他既驚訝又感動。
潘明倫透露，AI合唱團也要「訓練」，過程如教小朋友，「佢哋」會唱錯字、爆音、唱不到高音，如同人類受局限。AI合唱團結合外國歌唱家的大數據，曾因此有「口音」，研究團隊要透過很多運算才能完善表演。但AI是否可取替人類歌聲，潘指「絕對唔會」，形容AI只像鏡子，反映人類的表演，又認為AI運用數據的創作，有助深入理解人類藝術品想表達的內容。
至於AI舞蹈員舞姿，研究團隊需要香港舞蹈團舞蹈員當「老師」，穿上特別裝置動態捕捉及記錄數據，以及融入在香港新發現的一個箱形水母物種的動態，最後由AI舞蹈員重新演繹。AI媒體藝術家則經大數據「訓練」懂理解歌詞和旋律，再創造出配合歌曲意境的跨媒體視覺影像。
浸大交響樂團將於下周四(14日)晚上8時在香港大會堂舉行周年音樂會，主題為「重聚」，是取自一首關於情人重聚的曲目名字，亦有配合回歸25周年的意思。今年音樂會的高潮相信是結合近300人聲的AI虛擬合唱團，與人類樂團合力演繹新編的《東方之珠》。同時，AI媒體藝術家會創作跨媒體視覺影像，分享AI對香港這顆東方明珠的想像。音樂會另一環節，則由AI舞蹈家在人類樂團伴奏下，演出嶄新的《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演。