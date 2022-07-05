浸大聯AI辦全球首個音樂會 指揮：AI 演繹有情感

人工智能(AI)給人感覺是倚靠機械計算來解決問題，但藝術則是連繫人類之間情緒，以AI用於藝術，作品或難以觸動人心。下周香港將有一場全球首次人、機合作的音樂會，香港浸會大學交響樂團聯合AI虛擬合唱團和舞蹈員，以及AI媒體藝術家創作作品一同演出，將突破音樂和藝術界限。樂團指揮指，AI演出將更人性化，反映它也會感受和懂得創作，相信可為觀眾帶來嶄新的交響樂體驗。

浸大協理副校長(跨學科研究)兼創意藝術學院創院院長、樂團指揮潘明倫教授指，今年獨特的音樂會，緣於浸大一直有發展藝術科技，現希望有更大突破，創造出有一定理解、學習、自主能力的AI，學習人類藝術後再自主創作，並與人類合演；加上今年因疫情無法聘請外國歌唱家到港，故與同為「創造性智能實驗室」的3名計算機科學系教授合作，分別培養出3個AI，包括合唱團、舞蹈員及媒體藝術家。他指，首次聽到AI合唱團歌聲時，感覺到「它」也可演繹出歌曲中的情感，反映AI製作出的歌聲亦具人性化，令他既驚訝又感動。

