浸大與上實合作 推動醫療教育及轉化醫學研究及應用

浸大與上實合作推動醫療教育及前沿轉化醫學研究院發展及應用。(吳康琦攝)

政府去年提出成立本港第三間醫學院，香港浸會大學與上海實業(集團)有限公司今日(29日)舉行戰略合作發布會，指雙方將結合優勢，共同推動香港第三間醫學院創立。浸大指，校方在生物醫學、中醫藥及電腦科學等領域具深厚科研基礎，已有多個藥物研發項目獲美國食品及藥物管理局的臨床試驗批准或孤兒藥資格；未來將通過新成立的前沿轉化醫學研究院，聚焦創新、技術轉化及實際應用，以滿足快速老齡化社會帶來的臨床需求。

黃連為中醫常用的藥材，具清熱燥濕功效，對心血管健康亦有顯著幫助。新醫學院籌備委員會資深顧問及委員、前沿轉化醫學研究院聯合創始人劉耀南教授指出，黃連是「國寶級」藥材，卻難被人體吸收，浸大以結合中藥及西藥方式，開發有助黃連素吸收的口服製劑，讓黃連素能有效被身體吸收，提高至20倍以上；若再加上催化吸收劑，更可讓吸收提高168倍，對糖尿病、高血壓、高血脂、高脂肪肝的三高病人等均能產生更佳效用。