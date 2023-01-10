浸大設「視覺化研究中心」 360度全景沉浸新體驗

浸大成立「視覺化研究中心」，為不同類型的藝術、影視和資料庫內容的視覺化與互動，開發和建立綜合系統。研究中心主要設施包括360度LED視覺化影院及180度iDome影院。浸大期望新開發的「未來影院系統」不僅用於娛樂領域，而且可應用在科學、教育、體育等範疇，市民未來亦有機會在機場、M+博物館、大館等地率先體驗。

「視覺化研究中心」設有兩項主要設施，包括造價700萬港元的「360度LED視覺化影院」，以及30萬港元的「180度iDome 影院」。其中「360度LED視覺化影院」以超過400個LED顯示屏模組、共2,600萬顆LED組裝而成，是全球首個以 LED組成的360度全景沉浸式影院環境。影院可追蹤觀眾的位置和運動，以了解他們正在觀看的內容，並因應其他觀眾所作的行為，以及對所觀看內容的回應。「180度iDome影院」則為半球形屏幕，可提供360度球形照片或視頻互動體驗。

浸大視覺藝術院講座教授邵志飛指，「視覺化研究中心」是全球首個為戲劇、舞蹈、音樂與體育創建嶄新表演平台的下一代系統，會將來自世界各地的多媒體檔案，轉化成能夠進一步探索的後電影體驗。

