浸大通過文學院社會科學院合併方案　最快7月落實

香港浸會大學教務議會今日(15日)開會，審議文學院與社會科學院的合併方案。出席會議的浸大學生會署理會長周嘉怡表示，在大多數成員支持下已通過合併方案。文學院及社會科學院原本分別設有6個及7個學系，新方案下將會合併成4個學部。

浸大其後亦公布通過大比數合併方案，稍後會提交校董會審議，一旦通過將於今年7月1日正式推行，又指自去年4月共召開8次工作小組會議、兩次教職員論壇和逾40場諮詢會議。浸大重申，兩院合併是參考世界各地大學的做法，合併後各學系名稱、身份以及兩個學院的資源和職位數目不變，又認為合併能夠推動跨學科發展，亦會讓學生有更多跨學科課程及雙學位課程選擇。