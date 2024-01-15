浸大通過文學院社會科學院合併方案　最快7月落實

香港浸會大學教務議會今日(15日)開會，審議文學院與社會科學院的合併方案。出席會議的浸大學生會署理會長周嘉怡表示，在大多數成員支持下已通過合併方案。文學院及社會科學院原本分別設有6個及7個學系，新方案下將會合併成4個學部。
浸大其後亦公布通過大比數合併方案，稍後會提交校董會審議，一旦通過將於今年7月1日正式推行，又指自去年4月共召開8次工作小組會議、兩次教職員論壇和逾40場諮詢會議。浸大重申，兩院合併是參考世界各地大學的做法，合併後各學系名稱、身份以及兩個學院的資源和職位數目不變，又認為合併能夠推動跨學科發展，亦會讓學生有更多跨學科課程及雙學位課程選擇。
關注組批評校方不願溝通
在今日會議前，「浸大文院社科院合併關注組」成員在校外默站約半小時請願，認為校方無視學生及教職員意見，促請教務議會否決方案。關注組表示不是「為反對而反對」，最初是保持開放態度，希望校方盡責解釋為何要進行合併計劃，但校方不願和關注組溝通，才令如今學生及教職員反感。
關注組原本上周四(11日)在校內舉行諮詢會，被校方臨時取消借出場地，成員戴嘉平表示，關注組上月開始已與校方協商，但到諮詢會前3日獲通知需要轉到一個較狹窄的場地，但同意決定的2日後被校方以「有校外人士參與」為由取消借場。他澄清校方所指的校外人士，只是畢業生及其他大學的學院合併關注組成員，將會到場分享看法及經驗。而學校舉辦的諮詢會亦有校外人士到場分享，校董會亦改制納入更多校外人士，認為校方持雙重標準，對此感到失望及無奈。