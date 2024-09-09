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2024-09-09 04:30:28
日報

消委接投訴涉款近1740萬 舒適堡新店未重開

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舒適堡

舒適堡前日指，新投資者會在灣仔分店原址轉名重開。(陳奕釗攝)

舒適堡

灣仔分店內仍有健身器材。(陳奕釗攝)

有38年歷史的大型連鎖健身中心舒適堡上周突然宣布「暫時全線結業」，及後再宣布有新投資者，灣仔店日內原址改名以「Healthy」品牌重新營運。該分店昨日所見仍未重開，有持4年會籍會員「摸門釘」，表示到場始發現結業，如重開會繼續享用餘下會籍。

舒適堡上周五宣布暫時全線結業，不過翌日在官方網站表示，新投資者已經與灣仔分店原址業主達成初步共識，新公司將以「Healthy」品牌原址日內重開營運，並承諾為原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務，又指將陸續與舒適堡其他分店的業主磋商，務求盡可能租用原址營運。

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不過，舒適堡提及的灣仔駱克道分店昨日仍然關閉，大廈升降機亦未能通往所在樓層，而大廈入口和大堂的舒適堡燈牌位置，繼續貼有海關正調查舒適堡結業的通告。有會員昨日前往關閉的灣仔分店，她表示來到店面才得悉舒適堡結業，亦不知道換了投資者。她表示自己買了4年會籍，盼店舖若「轉手」可持續營運。

消委會：接521宗相關投訴

消委會回覆本報查詢指，高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，截至昨晚8時，消委會共接獲521宗有關今次事件的投訴，涉及總金額約1,739.3萬元，平均每宗個案涉及金額為33,385元。金額最高一宗涉及653,600元，最低一宗涉及1,000元。

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