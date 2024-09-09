消委接投訴涉款近1740萬 舒適堡新店未重開

有38年歷史的大型連鎖健身中心舒適堡上周突然宣布「暫時全線結業」，及後再宣布有新投資者，灣仔店日內原址改名以「Healthy」品牌重新營運。該分店昨日所見仍未重開，有持4年會籍會員「摸門釘」，表示到場始發現結業，如重開會繼續享用餘下會籍。

舒適堡上周五宣布暫時全線結業，不過翌日在官方網站表示，新投資者已經與灣仔分店原址業主達成初步共識，新公司將以「Healthy」品牌原址日內重開營運，並承諾為原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務，又指將陸續與舒適堡其他分店的業主磋商，務求盡可能租用原址營運。