消委會今年接88宗交友配對服務投訴 40歲高薪女花7萬覓對象失望收場

在急速節奏的都市生活，愈來愈多單身人士透過交友配對服務或App尋找理想對象，卻屢屢遇上「貨不對辦」的尷尬情況。消委會今年首11個月，已接88宗有關交友配對服務的投訴，按年升四成七，亦創2022年有記錄以來新高，當中涉及推薦對象不符合要求、App會員質素參差等爭議。消委會呼籲，業界以消費者體驗為本，交易前詳細溝通擇偶條件、提高篩選透明度，提醒消費者管理期望及提高警覺。
年薪逾300萬元、40歲的投訴人支付7萬元加入B配對公司，期望獲推薦年齡及收入相若的男士。她在首年內獲介紹18名男會員，並促成8次單對單約會，但無一完全符合其擇偶條件。投訴人不滿平均每次約會「成本」近萬元，卻覺得貨不對辦，遂要求退款。B公司則引用合約指，拒絕退款並願意繼續提供服務，惟雙方未能達成共識。消費者委員會建議投訴人考慮尋求獨立法律意見。
父助子買服務 不滿對象超齡貌傭
男投訴人陪同兒子光顧A配對公司，並支付2千元服務費。當時A公司職員口頭承諾會安排年齡相近的本地女會員見面，合約更訂明所提供服務直至兒子成功結婚。但一年內多次安排，投訴人均認為未符承諾範圍，包括部分女會員「超齡」；A公司建議擴展至非本地會員，並提及付數萬元禮金，投訴人拒絕並向消委會投訴。A公司回覆已推薦6名女會員，兒子與其中3人成功接觸，並指投訴人要求苛刻，除年齡要求外，亦對女方的外貌有期望。最終在消委會調停下，公司退回800元並終止服務，事件和平解決。
交友程式疑遇假帳戶
另外，使用交友App尋愛亦可能遇上「索錢陷阱」！一名男子以378元購買C交友程式3個月付費會員服務，僅一個月後便收到陌生女會員訊息，對方邀請轉移至其他通訊軟件溝通，並同意見面，但要求投訴人須先轉帳500元。投訴人懷疑對方為假帳戶，批評程式對質素把關不足、欠缺驗證，致虛假用戶氾濫；要求提前終止會籍並退回餘下費用，惟營運商引用不退款條款拒絕。經消費者委員會調停，營運商最終同意全額退款，個案和平解決。