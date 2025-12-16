消委會今年接88宗交友配對服務投訴 40歲高薪女花7萬覓對象失望收場

在急速節奏的都市生活，愈來愈多單身人士透過交友配對服務或App尋找理想對象，卻屢屢遇上「貨不對辦」的尷尬情況。消委會今年首11個月，已接88宗有關交友配對服務的投訴，按年升四成七，亦創2022年有記錄以來新高，當中涉及推薦對象不符合要求、App會員質素參差等爭議。消委會呼籲，業界以消費者體驗為本，交易前詳細溝通擇偶條件、提高篩選透明度，提醒消費者管理期望及提高警覺。

年薪逾300萬元、40歲的投訴人支付7萬元加入B配對公司，期望獲推薦年齡及收入相若的男士。她在首年內獲介紹18名男會員，並促成8次單對單約會，但無一完全符合其擇偶條件。投訴人不滿平均每次約會「成本」近萬元，卻覺得貨不對辦，遂要求退款。B公司則引用合約指，拒絕退款並願意繼續提供服務，惟雙方未能達成共識。消費者委員會建議投訴人考慮尋求獨立法律意見。