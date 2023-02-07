消委會去年接逾3萬投訴涉款10億 食肆娛樂居首 網購佔整體38%

消委會去年接獲的整體消費者投訴個案重上3萬宗水平，合共錄得30,764宗，按年升12%。撇除與內地網購平台相關投訴後，本地消費投訴共有28,338宗，按年仍升7%，涉及金額超過10億元。涉及網購的投訴亦破一萬大關，佔整體投訴38%，涉及金額超過3,600萬元，較前一年大幅增加92%。

消委會昨總結去年消費者投訴情況，按各投訴類別，去年投訴個案以「食肆及娛樂服務」佔最多，達3,128宗，較前年急增43%，主要涉及延期/沒有送貨/遺失(806宗)、價格/收費爭議(603宗)和更改/終止合約的投訴(584宗)。

主題公園投訴增4.5倍

類別中以外賣點餐平台的投訴最多，有1,089宗，佔35%；涉食肆亦有846宗，佔27%。主題公園的相關投訴亦急增逾4.5倍，至324宗。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，主要是有主題樂園一度宣布年卡持有人由享有若干次數的免費泊車，改為每次泊車獲15至40元折扣；而樂園接獲意見後已取消有關改動。

去年「電器用品」的投訴則有2,916宗，位列第二位。投訴主要涉及傳統家庭電器，以維修保養(872宗)和產品質素(751宗)最多，佔相關投訴56%。首3個最多消費者投訴的電器產品依次為冷氣機、電視機和洗衣/乾衣機。另空氣清新機和抽濕機的投訴分別大增逾1倍和4.5倍，消委會促請生產商改善電器產品質素，和加強維修保養服務。