消委會去年接逾3萬投訴涉款10億 食肆娛樂居首 網購佔整體38%

消委會去年接獲的整體消費者投訴個案重上3萬宗水平，合共錄得30,764宗，按年升12%。撇除與內地網購平台相關投訴後，本地消費投訴共有28,338宗，按年仍升7%，涉及金額超過10億元。涉及網購的投訴亦破一萬大關，佔整體投訴38%，涉及金額超過3,600萬元，較前一年大幅增加92%。
消委會昨總結去年消費者投訴情況，按各投訴類別，去年投訴個案以「食肆及娛樂服務」佔最多，達3,128宗，較前年急增43%，主要涉及延期/沒有送貨/遺失(806宗)、價格/收費爭議(603宗)和更改/終止合約的投訴(584宗)。
主題公園投訴增4.5倍
類別中以外賣點餐平台的投訴最多，有1,089宗，佔35%；涉食肆亦有846宗，佔27%。主題公園的相關投訴亦急增逾4.5倍，至324宗。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，主要是有主題樂園一度宣布年卡持有人由享有若干次數的免費泊車，改為每次泊車獲15至40元折扣；而樂園接獲意見後已取消有關改動。
去年「電器用品」的投訴則有2,916宗，位列第二位。投訴主要涉及傳統家庭電器，以維修保養(872宗)和產品質素(751宗)最多，佔相關投訴56%。首3個最多消費者投訴的電器產品依次為冷氣機、電視機和洗衣/乾衣機。另空氣清新機和抽濕機的投訴分別大增逾1倍和4.5倍，消委會促請生產商改善電器產品質素，和加強維修保養服務。
檢疫酒店投訴共779宗 涉退款改期
隨著旅遊業逐漸復甦，去年「旅遊事務」投訴亦錄得2,573宗，涉及金額亦大增74%至接近1,700萬元。當中以預訂酒店的投訴最多，有1,093宗；涉機票服務的投訴亦回升63%，達986宗。當中檢疫酒店房間涉及的投訴達779宗，升近4.7倍；主要涉及價格/收費爭議和更改/終止合約的投訴(327宗)佔最多，合共佔相關投訴近九成。黃鳳嫺指，投訴主要集中在8月和12月，前者主要是7天強制檢疫放寬至「3+4」欲更改入住日期不果；後者則當局撤銷檢疫要求後酒店仍未退款。
「電訊服務」和「食品及飲品」則分別錄得2,140宗及1,200宗投訴，位列投訴分類第四、五位。
消委會去年就快速抗原測試包亦接獲達287宗投訴；涉及口罩的投訴有289宗，雖仍接獲最多投訴的醫療用品，但已較2020年的近4,500宗大幅回落。
涉商戶結業投訴減近六成
疫情一度衝擊零售及服務業，消委會去年接獲656宗因店舖結業而引發的投訴，按年減近六成，涉及金額近900萬元。當中涉康樂/健身中心的投訴有320宗，所涉金額為490萬元；其次為美容院和婚禮服務，分別有70宗和51宗。
疫情亦加快網購發展，去年與網購有關的投訴達10,686宗，按年急增73%。涉及金額逾3,636萬元。投訴性質以延期/沒有送貨/遺失佔最多，涉及3,922宗。而因應電動車普及，投訴個案由2020年的22宗增至2021年的46宗，去年更大增3.48倍至206宗，以送貨延誤佔最多。黃鳳嫺促請電動車生產和銷售商等準確估算送貨時間，減少對消費者的不便。