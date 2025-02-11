消委會去年錄4萬宗投訴 食肆及娛樂連續3年居榜首

消委會公布去年消費投訴數字，整體投訴數字破4萬宗，連升三年，撇除內地網購平台投訴，數字仍達3萬宗，涉10億元。該會指，升幅與美斯事件及舒適堡結業有關，而食肆及娛樂投訴連續第三年居榜首，整體投訴「服務」佔比亦上升，促業界提升服務質素。有議員指食肆服務質素受人手問題影響，當局應取消輸入外勞「工資須高於本地行業工資中位數」規定，好讓食肆聘請更多人手。

去年消委會錄得40,839宗投訴，連續第三年上升，撇除內地網購平台投訴後，接獲37,590宗投訴，按年增加20%，涉及金額大幅上升33%，達10億元。投訴類別中，食肆及娛樂(5,810宗)連續三年位居榜首，當中四分之一是投訴球星美斯缺陣表演賽；撇除美斯事件，食肆及娛樂投訴仍是最高，達4,335宗按年升11%，涉款總額逾466萬元。

另外，去年舒適堡全線結業，接獲逾5,600宗投訴(涉健身中心及美容服務投訴)，令健身中心由前年「十大不入」躍升至第2位。至於第3名則是電訊服務，此類整體投訴微跌3%，錄3,071宗。當中涉及互聯網服務的投訴最多(839宗)，亦較前年增加21%。