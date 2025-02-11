消委會去年錄4萬宗投訴 食肆及娛樂連續3年居榜首

消委會公布去年消費投訴數字，整體投訴數字破4萬宗，連升三年，撇除內地網購平台投訴，數字仍達3萬宗，涉10億元。該會指，升幅與美斯事件及舒適堡結業有關，而食肆及娛樂投訴連續第三年居榜首，整體投訴「服務」佔比亦上升，促業界提升服務質素。有議員指食肆服務質素受人手問題影響，當局應取消輸入外勞「工資須高於本地行業工資中位數」規定，好讓食肆聘請更多人手。
去年消委會錄得40,839宗投訴，連續第三年上升，撇除內地網購平台投訴後，接獲37,590宗投訴，按年增加20%，涉及金額大幅上升33%，達10億元。投訴類別中，食肆及娛樂(5,810宗)連續三年位居榜首，當中四分之一是投訴球星美斯缺陣表演賽；撇除美斯事件，食肆及娛樂投訴仍是最高，達4,335宗按年升11%，涉款總額逾466萬元。
另外，去年舒適堡全線結業，接獲逾5,600宗投訴(涉健身中心及美容服務投訴)，令健身中心由前年「十大不入」躍升至第2位。至於第3名則是電訊服務，此類整體投訴微跌3%，錄3,071宗。當中涉及互聯網服務的投訴最多(839宗)，亦較前年增加21%。
服務質素投訴損香港美譽
消委會表示，去年香港受多項經濟因素影響，包括全球經濟步伐放緩、數字經濟騰飛、北上消費熱潮，深圳居民恢復一簽多行等，各行業面對前所未有的機遇和挑戰，部分商戶最終選擇結業，以致投訴個案隨之增加。
該會又指，在去年有5,431宗投訴與「服務質素」相關，損害了本港「購物天堂」、「好客之都」的美譽；當中以食肆及娛樂服務最多，佔此類別的投訴23%，籲各行各業必須從速改善服務及產品質素、加強前線員工的培訓，才能吸引旅客及市民留港消費。
邵家輝：向機構求助實屬正常
批發及零售界議員邵家輝向本報回應趨勢指，消費者遇上交易爭議向機構求助實屬正常；而飲食業服務質素受人手問題影響，輸入外勞成效亦有限，故當局應取消輸入外勞「工資須高於本地行業工資中位數」規定，好讓食肆聘請更多人手。