消委會接兩宗停播查詢 有線重申無裁員計劃

有線電視收費電視頻道6月停播，母公司有線寬頻的行政總裁黃思遠昨在一個電台節目稱，全球的收費電視經營都很困難，公司同時留意到觀眾對廣東話節目有需求，遂決定集中資源做好節目和增大免費電視頻道覆蓋率。

現時有線寬頻不少客戶屬「綜合服務客戶」，同時訂購收費電視和寬頻上網等服務。黃思遠稱，受影響客戶數目屬商業秘密，僅透露為數不少，又指相關合約收費明細，有線寬頻會按訂明款項退款。

通訊管理局：有人手調配及解僱計劃

黃思遠昨亦稱，員工成功推薦其他人加入可獲現金獎。不過，商務及經濟發展局昨向立法會提交的文件指，通訊事務管理局理解有線電視在終止服務後，會有人手調配和解僱計劃，最終執行會視乎終止日期的經營環境和商機而定。

有線寬頻發言人反駁稱，集團已多次向當局強調，將透過內部調配應對業務轉型所衍生的人手影響，重申並無計劃裁員。

消委會總幹事黃鳳嫺昨指，至今僅接獲兩宗有關停播的查詢，暫未收到相關投訴，又稱已接觸有線了解對消費者的後續安排，相信能妥善處理。

有線電視前日指，會繼續保留「有線新聞」品牌。香港記者協會期望，管理層日後仍要致力保持有線新聞編輯自主及專業，並促請妥為處理屬下新聞從業員的職業安排，盡可能避免裁員或減薪。