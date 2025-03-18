消委會檢視防曬妝前底霜 八成半含可干擾內分泌成分 籲孕婦及兒童避用

女士化妝或用妝前底霜液「做底」，不過底霜與肌膚直接接觸，選用時要注意成分。消委會檢視市面底霜樣本成分表後發現，在20款標榜具防曬效能的樣本中，八成半(17款)含可能干擾內分泌成分，只有3款完全沒有添加相關物質，懷孕婦女及兒童應避免使用。消委會建議消費者，挑選配方較簡單的產品，不一定要追求聲稱功效多元化的化妝品。

消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，當中20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。是次研究檢視各樣本標籤所列或供應商確認的成分列表，了解3種可能干擾內分泌的防曬成分含量，分別為「甲氧基肉桂酸乙基己酯」(EHMC)、「胡莫柳酯」和「奧克立林」。

綜觀20款聲稱具防曬效能的樣本中，只有3款完全沒有添加關注防曬成分，分別屬「GUERLAIN」和「HOURGLASS」及「MAC」品牌產品。

至於其餘17款不具防曬效能的妝前底霜，「最安全」的品牌是「LAURA MERCIER」及「Rare Beauty」，完全不含影響分泌、酒精及可致敏香料等成分。