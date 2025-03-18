消委會檢視防曬妝前底霜 八成半含可干擾內分泌成分 籲孕婦及兒童避用

女士化妝或用妝前底霜液「做底」，不過底霜與肌膚直接接觸，選用時要注意成分。消委會檢視市面底霜樣本成分表後發現，在20款標榜具防曬效能的樣本中，八成半(17款)含可能干擾內分泌成分，只有3款完全沒有添加相關物質，懷孕婦女及兒童應避免使用。消委會建議消費者，挑選配方較簡單的產品，不一定要追求聲稱功效多元化的化妝品。
消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，當中20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。是次研究檢視各樣本標籤所列或供應商確認的成分列表，了解3種可能干擾內分泌的防曬成分含量，分別為「甲氧基肉桂酸乙基己酯」(EHMC)、「胡莫柳酯」和「奧克立林」。
綜觀20款聲稱具防曬效能的樣本中，只有3款完全沒有添加關注防曬成分，分別屬「GUERLAIN」和「HOURGLASS」及「MAC」品牌產品。
至於其餘17款不具防曬效能的妝前底霜，「最安全」的品牌是「LAURA MERCIER」及「Rare Beauty」，完全不含影響分泌、酒精及可致敏香料等成分。
防曬成分或影響生殖發育
一般而言，在成分表中排列愈前的，代表佔比愈高。有防曬聲稱的20款樣本中，有15款顯示含可能是內分泌干擾物的EHMC，主要用作吸收紫外線UVB，而在當中八成樣本(12款)的成分列表中佔較前位置(列於第6位或之前)。消委會可持續消費，公共事務及教育小組副主席陳建年指，有外國團體指，EHMC及其代謝物對睪丸體積和生殖發育呈負相關影響；而現有研究數據未足以排除其基因毒性，故此該委員會並不能就相關成分的安全性下定論。
另外，陳建年續指，樣本中有兩個同時含防曬劑胡莫柳酯和奧克立林，另兩個則含其中一種成分；如使用者曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬，出現光過敏反應，接觸該奧克立林或致過敏反應，故應避免選用。
消委會選用底霜小貼士
消委會總幹事黃鳳嫺提醒，用具防曬功效的底霜時，建議最少在外出前15分鐘塗抹，以確保防曬成分能充分發揮，而挑選配方較簡單的產品時，不一定要追求聲稱功效多元化的化妝品。她又提醒，擾內分泌成分可能轉移至胎兒，故懷孕婦女應當加倍小心；而幼兒以及快要踏入青春期的兒童，由於身體處於發展階段，都建議減少接觸內分泌干擾物。