消委會求職者憂洩身份證學歷資料　關注日後受騙責任

消委會私隱外洩，求職者、投訴人和《選擇》月刊訂戶的個人資料均有機會被黑客取走。今年5月曾應徵消委會工作的黃小姐向《am730》表示，應徵時已將姓名、電話、電郵、身份證副本、學歷等眾多私隱資料交予消委會，不滿消委會仍未聯絡她，通知她資料有機會外洩的風險，或作出任何補救措施，「期望消委會畀返個電郵你，請大家留意返（資料外洩風險），但係so far（至今）都未有」。

她又指，若今次資料外洩，將對她造成極大影響，「會擔心，因為資料好完整，唔只係一個電郵、一個電話」，她亦知道若資料外洩，落入騙徒手中，便無法補救，只能自己加倍小心，「都唔知有乜嘢可以做，如果有人話我apply（申請）咗乜嘢工，自己要小心啲」。

感消委會做事不認真

對於消委會遭黑客勒索，黃小姐說，消委會是大機構，連基本的私隱保障也做不到，令人感到失望，但她個人不算很意外，因為早前消委會安排面試時，已令她感覺消委會人員做事不認真，例如未有如其他公司一樣發出電郵，只著她自己抄寫時間地點等安排，「連封confirmation email （確認電郵）都冇，見到佢好low tech（低科技）；做written test（筆試）連計時個鐘都攞走咗，感覺佢哋（消委會人員）好似打份工，唔認真，對人對事都唔會有危機意識」。

她又關注，假如日後有騙徒利用來自消委會資料庫的私隱行騙，消委會是否需要負上責任，「（騙徒）冒簽借咗錢，咁我係冇做到，如果真係發生，邊個機構要負責？」